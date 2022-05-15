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Перше інтерв’ю Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022

15.05.2022

Сьогодні гурт Kalush Orchestra здобув довгоочікувану перемогу з піснею «Stefania» на Євробаченні-2022. Суспільне поспілкувалось із учасниками Kalush Orchestra після тріумфу. Які емоції відчувають учасники? Подробиці – далі у матеріалі.

Калуш: інтерв'ю після перемоги у фіналі Євробачення 2022

Фото – Instagram Kalush

Які емоції у вас зараз?

Усі, хто стежив за ефіром, бачили, наскільки це було стресово, і наскільки ми переживали. Я сам себе не пам’ятаю у таких емоціях! Це були неймовірні почуття!

Як ви реагували на бали журі?

Судді нас не дуже добре оцінили, ну мені так здалося. Але є те, що є. Щиро дякую всім українцям, всій діаспорі, яка голосувала за нас! Ця перемога у 2022 році є дуже важливою для нас. Ми робили все можливе, щоб її привезти, і я дуже радий, що так сталося! Слава Україні!

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