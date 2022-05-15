Як зірки відреагували на заклик урятувати Маріуполь від Kalush Orchestra

Як зірки відреагували на заклик Kalush Orchestra про порятунок Маріуполя
15.05.2022
Український гурт прямо зі сцени Євробачення-2022 закликав допомогти блокадному Маріуполю. Що про це пишуть артисти – читайте у нашому матеріалі.
Фото – Instagram Kalush Orchestra
Kalush Orchestra зробив важливий для українського народу вчинок – гурт під час свого виступу закликав врятувати “Азовсталь” та допомогти блокадному Маріуполю. Нагадаємо, що за такий вчинок колектив можуть дискваліфікувати за правилами конкурсу.
Втім, незважаючи на ризики, фронтмен групи Олег Псюк зробив гучну заяву. На такий гідний вчинок уже відреагували Джамала, Володимир Остапчук, Злата Огнєвіч та інші зірки.
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