Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як зірки відреагували на заклик Kalush Orchestra про порятунок Маріуполя

15.05.2022

Український гурт прямо зі сцени Євробачення-2022 закликав допомогти блокадному Маріуполю. Що про це пишуть артисти – читайте у нашому матеріалі.

Як зірки відреагували на заклик урятувати Маріуполь від Kalush Orchestra

Фото – Instagram Kalush Orchestra

Kalush Orchestra зробив важливий для українського народу вчинок – гурт під час свого виступу закликав врятувати “Азовсталь” та допомогти блокадному Маріуполю. Нагадаємо, що за такий вчинок колектив можуть дискваліфікувати за правилами конкурсу.

Втім, незважаючи на ризики, фронтмен групи Олег Псюк зробив гучну заяву. На такий гідний вчинок уже відреагували Джамала, Володимир Остапчук, Злата Огнєвіч та інші зірки.

Як зірки відреагували на заклик урятувати Маріуполь від Kalush Orchestra

Як зірки відреагували на заклик урятувати Маріуполь від Kalush Orchestra

Як зірки відреагували на заклик урятувати Маріуполь від Kalush Orchestra

Як зірки відреагували на заклик урятувати Маріуполь від Kalush Orchestra

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати