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Kalush Orchestra поділилися враженнями після виступу у фіналі Євробачення 2022

15.05.2022

Kalush Orchestra виступили у фіналі конкурсу Євробачення-2022 під номером 12 і здобули довгоочікувану перемогу!  Що сказали учасники гурту після тріумфу на Євробаченні-2022? Дізнайтеся просто зараз! 

Kalush Orchestra поділилися враженнями після виступу у фіналі Євробачення 2022

Фото – Instagram Kalush

Після перемоги на сцені пісенного конкурсу Євробачення-2022, соліст гурту Олег Псюк вперше прокоментував перемогу на міжнародному конкурсі.

«Спасибі величезне за підтримку України! Ця перемога – назавжди для України! Слава Україні!»

Kalush Orchestra поділилися враженнями після виступу у фіналі Євробачення 2022

Під час виступу українських музикантів зал для глядачів вибухнув від захоплених вигуків – єврофани аплодували стоячи і махали в повітрі синьо-жовтими прапорами.

Відомо, що Kalush Orchestra підкорили європейських слухачів ще до початку конкурсу та на відкритті Євробачення-2022 зібрали усі глядацькі овації. А композиція Stefania припала до душі та іншим учасникам конкурсу.

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra з піснею «Stefania» вийшов у фінал «Євробачення-2022» за підсумками першого півфіналу конкурсу.

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

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