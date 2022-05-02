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Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

02.05.2022

До Мережі потрапив фрагмент відео з першої репетиції гурту Kalush Orchestra, який цьогоріч представить Україну на конкурсі Євробачення-2022. Подробиці –  далі в матеріалі. 

Євробачення 2022: відбулася перша репетиція Kalush Orchestra

Як відомо, у суботу, 30 квітня, у Турині відбулася перша репетиція учасників першого півфіналу музичного конкурсу, який відбудеться вже 10 травня. Виступить у ньому й гурт від України Kalush Orchestra.

На відео шанувальники мають змогу більш детально роздивитися нові костюми музикантів. Також фани побачать, як гурт репетирував перед виходом на сцену ну, і, невеличкий фрагмент самого виступу.

Зазначимо, що конкурс Євробачення-2022 відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку у фінал 10 травня – у першому півфіналі.

 

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Публикация от Євробачення 🇺🇦 Eurovision (@eurovision.ua)

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