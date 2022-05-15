Наступного року Україна прийматиме Євробачення – Зеленський

Сьогодні гурт Kalush Orchestra здобув довгоочікувану перемогу з піснею «Stefania» на Євробаченні-2022. Президент України Володимир Зеленський встиг прокоментувати грандіозну подію в своїх соцмережах.

Фото – Instagram zelenskiy_official

«Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!

Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!

Дякую за перемогу гурту Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом»

Нагадаємо, що під час виступу українських музикантів зал для глядачів вибухнув від захоплених вигуків – єврофани аплодували стоячи і махали в повітрі синьо-жовтими прапорами.

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