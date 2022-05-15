Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Наступного року Україна прийматиме Євробачення – Зеленський

15.05.2022

Сьогодні гурт Kalush Orchestra здобув довгоочікувану перемогу з піснею «Stefania» на Євробаченні-2022. Президент України Володимир Зеленський встиг прокоментувати грандіозну подію в своїх соцмережах. 

Наступного року Україна прийматиме Євробачення – Зеленський

Фото – Instagram zelenskiy_official

«Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!

Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!

Дякую за перемогу гурту Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом»

Нагадаємо, що під час виступу українських музикантів зал для глядачів вибухнув від захоплених вигуків – єврофани аплодували стоячи і махали в повітрі синьо-жовтими прапорами.

Більше на тему: Як зірки відреагували на заклик Kalush Orchestra про порятунок Маріуполя

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати