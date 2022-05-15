Азов прокоментував слова Kalush Orchestra на Євробачення 2022

Бійці Азову відреагували на слова Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022
15.05.2022
Сьогодні гурт Kalush Orchestra здобув довгоочікувану перемогу з піснею «Stefania» на Євробаченні-2022. Окрім цього, гурт здобув ще одну перемогу для України – закликали негайно врятувати Маріуполь, зокрема, Азовсталь.
Бійці полку “Азов”, які наразі разом з іншими захисниками перебувають на територію заводу, відреагували на словами колективу. Вони подякували музикантам за підтримку.
“Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!” – написали у своєму Telegram-каналі українську захисники.
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