ТОП-5 найкращих виступів на Євробачення 2022

ТОП-5 найкращих виступів на Євробаченні-2022
15.05.2022
Сьогодні, 14 травня, у Турині (Італія) відбувається фінал конкурсу Євробачення-2022. На сцену арени Pala Olimpico вийшли представники 25 країн-учасниць. Їх обирали шляхом сумарного голосування: 50% від глядачів та 50% від національного журі. Дивіться найкращі виступи вечора прямо зараз!
Зазначимо, що у першому півфіналі виступали 17 претендентів на перемогу, а у другому – 18. З кожного півфіналу у фінал пройшло по 10 конкурсантів. Також у фіналі виступають країни Великої п’ятірки, які започаткували “Євробачення” – Іспанія, Німеччина, Італія, Великобританія, Франція. Їхні представники не беруть участь у півфіналах та автоматично виступають у гранд-фіналі.
Kalush Orchestra (Ukraine)
Sam Ryder (United Kingdom)
Cornelia Jakobs (Sweden)
Mahmood & Blanco (Italy)
Chanel (Spain)
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