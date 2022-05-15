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ТОП-5 найкращих виступів на Євробаченні-2022

15.05.2022

Сьогодні, 14 травня, у Турині (Італія) відбувається фінал конкурсу Євробачення-2022. На сцену арени Pala Olimpico вийшли представники 25 країн-учасниць. Їх обирали шляхом сумарного голосування: 50% від глядачів та 50% від національного журі. Дивіться найкращі виступи вечора прямо зараз!

ТОП-5 найкращих виступів на Євробачення 2022

Зазначимо, що у першому півфіналі виступали 17 претендентів на перемогу, а у другому – 18. З кожного півфіналу у фінал пройшло по 10 конкурсантів. Також у фіналі виступають країни Великої п’ятірки, які започаткували “Євробачення” – Іспанія, Німеччина, Італія, Великобританія, Франція. Їхні представники не беруть участь у півфіналах та автоматично виступають у гранд-фіналі.

Kalush Orchestra (Ukraine)

Sam Ryder (United Kingdom)

Cornelia Jakobs (Sweden)

Mahmood & Blanco (Italy)

Chanel (Spain)

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

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