Kalush Orchestra поделились впечатлениями после выступления в финале Евровидения 2022

Kalush Orchestra выступили в финале конкурса Евровидение-2022 под номером 12 и одержали долгожданную победу! Что сказали участники группы после триумфа на Евровидении-2022? Узнайте прямо сейчас!

Фото – Instagram Kalush

После победы на сцене песенного конкурса Евровидения-2022 солист группы Олег Псюк впервые прокомментировал победу на международном конкурсе.

«Спасибо огромное за поддержку Украины! Эта победа – навсегда для Украины! Слава Украине!»

Во время выступления украинских музыкантов зрительный зал взорвался от восторженных возгласов – еврофаны аплодировали стоя и махали в воздухе сине-желтыми флагами.

Известно, что Kalush Orchestra покорили европейских слушателей еще до начала конкурса и на открытии Евровидения-2022 собрали все зрительские овации. А композиция Stefania пришлась по душе и другим участникам конкурса.

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» вышла в финал «Евровидения-2022» по итогам первого полуфинала конкурса.

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