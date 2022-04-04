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#ДобріІсторії Анастасія Цимбалару: Нам вдалося на зібрані кошти придбати автівку для наших бійців ЗСУ

04.04.2022

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну триває. Проте незламність українців доводить, що перемога буде точно за Україною. Адже кожен робить усе можливе, щоб наблизити повне видворення російських окупантів з нашої землі. Ми поспілкувалися з відомою українською акторкою Анастасією Цимбалару у рамках марафону СТБ #ДобріІсторії. Настя поділилася, як вони з чоловіком — актором, зіркою серіалу «Спіймати кайдаша» Григорієм Баклановим — воюють на інформаційному фронті та чим вдалося допомогти ЗСУ.

#ДобріІсторії Анастасія Цимбалару розповіла про волонтерську діяльність та допомогу ЗСУ

«Напередодні війни, 23 лютого, у мене було дуже погане передчуття. Я навіть казала Гриші, що відчуваю щось недобре і хочу поїхати, але серйозно не думала, що це може бути війна, бо була впевнена, що росія не насмілиться. Увечері 23-го я була на пробах нового проєкту, ми обіймалися з командою і заспокоювали одне одного, що все буде гаразд. Та в повітрі все одно літала напруга. Дуже хотілося вірити, що все справді обійдеться. Потім до нас у гості прийшли наші друзі, через щільний графік ми не бачилися кілька місяців, то ж ми сиділи у нас вдома, спілкувалися і лише о третій ранку лягли спати. Прокинулися через 2 години від телефонного дзвінка мами. Гриша вийшов розмовляти в іншу кімнату, тож я ще не чула, що почалася війна, але підскочила з ліжка від панічної атаки, яка накотилася. Тоді я і зрозуміла, що все… почалося. Гриша спробував мене заспокоїти, ми швидко зібрали якісь речі і поїхали до сестри, яка жила поруч із нами. Це було заздалегідь обговорене наше “місце зустрічі” з батьками. Тож ми об’єдналися всією родиною, щоб морально було легше».

Наразі подружжя акторів воює на інформаційному полі бою.

«З першого дня висвітлюємо реальні події в нашій країні. Намагалися своїм контентом достукатися до російської аудиторії та російських колег, проте успіху не мали. 

Також уся наша сім’я з першого дня надсилає кошти на потреби ЗСУ, загалом відправила майже мільйон гривень. Наразі завдяки аудиторії в соцмережах маємо можливість допомагати людям, які звертаються до нас по допомогу — зводимо людей для переміщення країною, евакуації, допомагаємо знайти житло. 

Шукаємо та закуповуємо каски, броніки для наших захисників. 

#ДобріІсторії Анастасія Цимбалару розповіла про волонтерську діяльність та допомогу ЗСУ

Нещодавно вдалося на зібрані кошти придбати автівку для наших бійців ЗСУ, вона вже служить їм. 

А саме зараз ми збираємо кошти на бронежилети і протигази, на наших сторінках в соціальних мережах є номер картки Гриші, і ми дуже просимо хоча б маленьку суму переказати, бо саме ваші кошти можуть врятувати комусь із наших бійців життя… У Гриші на сторінці в інстаграмі будуть усі звіти про зібрані кошти. 

Робимо, що можемо, і сподіваємося на нашу швидку перемогу!»

Безумовно, після першої хвилі паніки важливо зрозуміти, чим кожен може бути корисним. Анастасія з Григорієм вирішили діяти самостійно, роблячи все можливе, щоб наблизити Україну до перемоги.

«У перші ж дні, трохи прийшовши до тями, ми одразу окреслили для себе, чим саме будемо займатися: будемо допомагати своїми силами. 

Вирішили, що будемо звертатися по допомогу до аудиторії, лише коли не зможемо вже справлятися самостійно. Так і вийшло. Майже місяць нам вдавалося допомагати своїми силами і коштами, але зараз уже власних ресурсів не вистачає і доводиться просити про допомогу інших. Ми в принципі завжди були більш “закриті”, завжди прагнули залиши простір для себе. Це ж намагаємося робити і зараз. Допомагати тихо», — ділиться акторка.

Де знаходити сили сьогодні діяти? Як бути корисним? Ці запитання досі лунають у головах деяких українців, які перебувають у стані шоку. Анастасія розповіла, як вона бачить можливість виходити з цього стану і вступати до лав помічників:

«Насправді треба зрозуміти просту істину: кожен з нас зараз МОЖЕ  допомогти іншому. Для цього не потрібно бути актором, блогером, мільйонером чи мати підписників в інстаграмі. Кожен робить, що може: маєте можливість перерахувати 50 грн на потреби армії — робіть. Маєте вихід в інтернет і можете висвітлювати правдиві події в Україні — робіть. Маєте змогу напоїти гарячим чаєм нашу тероборону чи нагодувати воїнів ЗСУ — робіть. Не маєте такої змоги, але поряд із вами ваші близькі й кохані — піклуйтеся про них і захищайте. Зараз кожна маленька дія будь-кого з нас — великий крок до перемоги. Адже саме ця наша жага — не сидіти без діла, піклуватися, допомагати нашим людям — так дивує росіян. Їм це не притаманно, для них це дикість! У них так не вийде — саме тому ми непереможні! Саме тому перемога за нами».

Наостанок Анастасія Цимбалару звернулася до співвітчизників із переконливими і мотивуючими словами, що перемога точно за Україною!

«Українці, я пишаюся нами! Ми довели всьому світу, що ми — єдині! Що ми — незламні! Що ми сильні й непереможні! Що ми будемо боротися за нашу волю, за нашу незалежність, за наших людей! Але в той же час у цій жорстокій боротьбі ми не втрачаємо людяність, сердечність та співчуття. І я переконана на всі 100, що з такою нацією ми переможемо! Ми вже перемогли! Просто треба докласти ще зовсім трохи зусиль! Я відчуваю невимовну вдячність нашим воїнам та молюся, щоб кожен з них повернувся живим! Разом до перемоги! Ми незламні! Ми Українці! Слава нашій Україні!»

#ДобріІсторії

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