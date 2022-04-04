ДобріІсторії Анастасія Цимбалару розповіла про волонтерську діяльність та допомогу ЗСУ

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну триває. Проте незламність українців доводить, що перемога буде точно за Україною. Адже кожен робить усе можливе, щоб наблизити повне видворення російських окупантів з нашої землі. Ми поспілкувалися з відомою українською акторкою Анастасією Цимбалару у рамках марафону СТБ #ДобріІсторії. Настя поділилася, як вони з чоловіком — актором, зіркою серіалу «Спіймати кайдаша» Григорієм Баклановим — воюють на інформаційному фронті та чим вдалося допомогти ЗСУ.

«Напередодні війни, 23 лютого, у мене було дуже погане передчуття. Я навіть казала Гриші, що відчуваю щось недобре і хочу поїхати, але серйозно не думала, що це може бути війна, бо була впевнена, що росія не насмілиться. Увечері 23-го я була на пробах нового проєкту, ми обіймалися з командою і заспокоювали одне одного, що все буде гаразд. Та в повітрі все одно літала напруга. Дуже хотілося вірити, що все справді обійдеться. Потім до нас у гості прийшли наші друзі, через щільний графік ми не бачилися кілька місяців, то ж ми сиділи у нас вдома, спілкувалися і лише о третій ранку лягли спати. Прокинулися через 2 години від телефонного дзвінка мами. Гриша вийшов розмовляти в іншу кімнату, тож я ще не чула, що почалася війна, але підскочила з ліжка від панічної атаки, яка накотилася. Тоді я і зрозуміла, що все… почалося. Гриша спробував мене заспокоїти, ми швидко зібрали якісь речі і поїхали до сестри, яка жила поруч із нами. Це було заздалегідь обговорене наше “місце зустрічі” з батьками. Тож ми об’єдналися всією родиною, щоб морально було легше».

Наразі подружжя акторів воює на інформаційному полі бою.

«З першого дня висвітлюємо реальні події в нашій країні. Намагалися своїм контентом достукатися до російської аудиторії та російських колег, проте успіху не мали.

Також уся наша сім’я з першого дня надсилає кошти на потреби ЗСУ, загалом відправила майже мільйон гривень. Наразі завдяки аудиторії в соцмережах маємо можливість допомагати людям, які звертаються до нас по допомогу — зводимо людей для переміщення країною, евакуації, допомагаємо знайти житло.

Шукаємо та закуповуємо каски, броніки для наших захисників.

Нещодавно вдалося на зібрані кошти придбати автівку для наших бійців ЗСУ, вона вже служить їм.

А саме зараз ми збираємо кошти на бронежилети і протигази, на наших сторінках в соціальних мережах є номер картки Гриші, і ми дуже просимо хоча б маленьку суму переказати, бо саме ваші кошти можуть врятувати комусь із наших бійців життя… У Гриші на сторінці в інстаграмі будуть усі звіти про зібрані кошти.

Робимо, що можемо, і сподіваємося на нашу швидку перемогу!»

Безумовно, після першої хвилі паніки важливо зрозуміти, чим кожен може бути корисним. Анастасія з Григорієм вирішили діяти самостійно, роблячи все можливе, щоб наблизити Україну до перемоги.

«У перші ж дні, трохи прийшовши до тями, ми одразу окреслили для себе, чим саме будемо займатися: будемо допомагати своїми силами.

Вирішили, що будемо звертатися по допомогу до аудиторії, лише коли не зможемо вже справлятися самостійно. Так і вийшло. Майже місяць нам вдавалося допомагати своїми силами і коштами, але зараз уже власних ресурсів не вистачає і доводиться просити про допомогу інших. Ми в принципі завжди були більш “закриті”, завжди прагнули залиши простір для себе. Це ж намагаємося робити і зараз. Допомагати тихо», — ділиться акторка.

Де знаходити сили сьогодні діяти? Як бути корисним? Ці запитання досі лунають у головах деяких українців, які перебувають у стані шоку. Анастасія розповіла, як вона бачить можливість виходити з цього стану і вступати до лав помічників:

«Насправді треба зрозуміти просту істину: кожен з нас зараз МОЖЕ допомогти іншому. Для цього не потрібно бути актором, блогером, мільйонером чи мати підписників в інстаграмі. Кожен робить, що може: маєте можливість перерахувати 50 грн на потреби армії — робіть. Маєте вихід в інтернет і можете висвітлювати правдиві події в Україні — робіть. Маєте змогу напоїти гарячим чаєм нашу тероборону чи нагодувати воїнів ЗСУ — робіть. Не маєте такої змоги, але поряд із вами ваші близькі й кохані — піклуйтеся про них і захищайте. Зараз кожна маленька дія будь-кого з нас — великий крок до перемоги. Адже саме ця наша жага — не сидіти без діла, піклуватися, допомагати нашим людям — так дивує росіян. Їм це не притаманно, для них це дикість! У них так не вийде — саме тому ми непереможні! Саме тому перемога за нами».

Наостанок Анастасія Цимбалару звернулася до співвітчизників із переконливими і мотивуючими словами, що перемога точно за Україною!

«Українці, я пишаюся нами! Ми довели всьому світу, що ми — єдині! Що ми — незламні! Що ми сильні й непереможні! Що ми будемо боротися за нашу волю, за нашу незалежність, за наших людей! Але в той же час у цій жорстокій боротьбі ми не втрачаємо людяність, сердечність та співчуття. І я переконана на всі 100, що з такою нацією ми переможемо! Ми вже перемогли! Просто треба докласти ще зовсім трохи зусиль! Я відчуваю невимовну вдячність нашим воїнам та молюся, щоб кожен з них повернувся живим! Разом до перемоги! Ми незламні! Ми Українці! Слава нашій Україні!»

#ДобріІсторії

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