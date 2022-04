Сила України ― насамперед у її людях. Сміливих, добрих і всією душею відданих своїй Батьківщині. Війна, яку розв’язала росія проти нашої країни, лише згуртувала українців і довела, що немає нації відважнішої у всьому світі. Це підтверджують щодня самі люди, які роблять шляхетні справи. Цього разу #ДобріІсторії ― про учасника реаліті СТБ «Холостячка», бізнесмена і тренера Дмитра Шевченка. Чоловік вступив до тероборони, збирає для постраждалих українців гуманітарну допомогу, допомагає з перевезеннями, а також знаходить кошти, тканини і комплектуючі для пошиття бронежилетів.

«Війна застала мене в Києві. 24 лютого крізь сон я почув гучні вибухи, але навіть не міг подумати, що це початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Мене розбудив Рома Васильєв зі словами: “Вставай! Війна почалася!”. Мені здалося, що він жартує ― на годиннику була лише 5:30. Але потім пролунав ще один вибух, і я зрозумів, що все серйозно. Вийшов на балкон ― і побачив у небі військові літаки. А за годину почув сирену. Було моторошно, не по собі…

На дорогах транспортний колапс ― люди намагалися виїхати з міста. Навігатор показував, що весь Київ “червоний”. Зателефонувавши близьким, я повністю зрозумів, що відбувається. Рома поїхав до Миколаєва, а я ще чотири дні перебував у столиці. Зустрівшись із товаришами, ми вирішили поїхати до Львова, взявши з собою батьків друга. Сидіти без діла просто не міг. Відразу після приїзду пішов до військкомату і записався до тероборони.

Півтора тижня ми з хлопцями охороняли стратегічний об’єкт. Після чого разом із товаришами вирішили волонтерити. Закуповували ліки, знаходили речі, їжу та відправляли гуманітарну допомогу до міст, які постраждали від воєнних дій. Крім того, мої друзі на Закарпатті займаються пошиттям бронежилетів для нашої армії. Я знаходжу кошти, тканини і комплектуючі. Також займаюся перевезеннями людей з Києва, Черкас та Полтави на захід України. І, звичайно ж, надаю інформаційну підтримку в соціальних мережах.

Зараз як ніколи важливо допомагати одне одному. Якщо постійно перебуваєш сам, не включений у роботу, дуже легко впасти в депресію. А коли приносиш користь людям, навіть на душі стає краще. Ми всі ― одне ціле, згуртований колектив. Наша єдність ― наша сила. І ми обов’язково переможемо!»

