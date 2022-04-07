Співачка Злата Огнєвіч поїхала до США, щоб провести благодійні концерти для допомоги Україні. Завдяки цьому артистці вже вдалося зібрати понад два мільйони гривень. Подробиці ― у матеріалі.

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Співачка Злата Огнєвіч дала кілька концертів у Вашингтоні, Чикаго і Нью-Йорку. Вона розповіла, що багато українців у США зараз переживають за нашу долю і всіляко допомагають. Під час концертів Злата не лише збирає кошти, а й розповідає про те, що насправді відбувається в Україні.

«Я використовую свій голос зі сцени для того, щоб розповідати, яке жахіття зараз в Україні, розповідати про Бучу, про закатованих людей, про вбитих дітей, про все те, що коїться у нас тут», ― каже співачка.

Батько Злати Огнєвіч ― хірург. Він також допомагає Україні і зараз перебуває в Харкові, де оперує поранених.

«Я за нього дуже хвилююся, але я розумію, що зараз кожен і кожна віддає своє здоров’я і життя заради перемоги нашої країни», ― ділиться співачка.

Злата зізнається, що дає волю емоціям лише після концертів. Проте, розповідаючи в прямому ефірі про ситуацію в окупованих містах, вона не змогла стримати сліз. Дівчина поділилася, що в її серці великий біль, але вона тримається заради нашої країни.

«Це такий біль пекельний, який мене зсередини просто спалює дотла. Мені дуже важко емоційно збиратися, але я розумію, що маю бути сильною зі своїм народом. І з позиції мужності я принесу набагато більше користі. Ці концерти благодійні, вони не останні. Ми вже зібрали, це офіційно, більше 2 мільйонів гривень. Це тільки офіційний підрахунок кількох концертів. А їх буде ще дуже багато», ― запевнила Злата Огнєвіч.

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