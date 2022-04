Співачка Злата Огнєвіч поїхала до США, щоб провести благодійні концерти для допомоги Україні. Завдяки цьому артистці вже вдалося зібрати понад два мільйони гривень. Подробиці ― у матеріалі.

Співачка Злата Огнєвіч дала кілька концертів у Вашингтоні, Чикаго і Нью-Йорку. Вона розповіла, що багато українців у США зараз переживають за нашу долю і всіляко допомагають. Під час концертів Злата не лише збирає кошти, а й розповідає про те, що насправді відбувається в Україні.

Батько Злати Огнєвіч ― хірург. Він також допомагає Україні і зараз перебуває в Харкові, де оперує поранених.

Злата зізнається, що дає волю емоціям лише після концертів. Проте, розповідаючи в прямому ефірі про ситуацію в окупованих містах, вона не змогла стримати сліз. Дівчина поділилася, що в її серці великий біль, але вона тримається заради нашої країни.

