Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну фінансово, гуманітарно та інформаційно. Пара вже зібрала понад 35 млн доларів для нашої країни і на цьому зупинятись не збирається. Чим іще голлівудські актори мають намір допомагати Україні? Що Міла Куніс каже своїм дітям про війну? І чому акторка не знає української мови? Читайте далі.

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Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс разом з чоловіком Ештоном Кутчером взяла участь у програмі CNN «Хто розмовляє з Крісом Воллесом». Під час прямого включення знаменитість поділилася, що постійно розмовляє зі своїми двома дітьми про війну в Україні і розповідає їм про їхню культурну спадщину. Міла також зізналася, що сама, на жаль, ніколи не говорила українською.

«Я не говорю українською. Коли я росла в Україні, вона все ще перебувала під контролем СРСР, тому я говорила російською, як і решта. Тому мої діти розуміють російську, я говорю російською мовою зі своїми батьками», ― поділилася голлівудська актриса.

Міла завжди вважала вагомим для її дітей знати свою спадщину. Але після вторгнення росії в Україну це стало як ніколи важливим: «Здавалося, лише за одну ніч ми повернулися до наших дітей і сказали: “Ви наполовину українці, наполовину американці”. Це вмить стало дуже суттєвим. Зрештою, дуже важливо знати, звідки ти родом. Це добре і дивовижно мати кілька культур… Так, ми дуже швидко нагадали нашим дітям про те, що вони наполовину українці».

Голлівудська пара й надалі планує підтримувати Україну, надсилаючи медичну і гуманітарну допомогу, а також допомагаючи з житлом для українських біженців. Також Міла Куніс закликала людей у ​​всьому світі домагатися у міжнародних компаній закриття виробництва і продажу товарів у росії. Цим збирається займатися і вона сама.

Крім того, Міла та Ештон планують передати 20 тисяч бронежилетів українській армії, а також працюють над створенням бази даних дітей, незаконно вивезених з України під час повномасштабної війни.

«Ще стільки всього потрібно зробити! Це лише початок нашої роботи», ― запевнив Ештон Кутчер.

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