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Українські та іноземні музиканти зібрали понад 83 млн євро на допомогу Україні

07.04.2022

Українці під час війни намагаються допомагати всім, чим можуть, і на всіх фронтах. Так, на музичному фронті вдалося зібрати чимало ― понад 83 млн євро на допомогу Україні!

Музиканти зібрали понад 83 млн євро на допомогу Україні

«Нам вже вдалось зібрати понад 83 мільйони євро на допомогу Україні! Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов’язком розповідати про злочини росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомагати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони. 

▫️€3,3 млн відправили глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні. Загалом у рамках кампанії ARD зі збору коштів для людей в Україні було зібрано близько  €67 мільйонів. Кошти передані організаціям Aktion Deutschland Hilft та Bündnis Entwicklung Hilft, що надають допомогу українцям.

▫️€52 тис. зібрали на шоу “The Voice” у Литві. Донації передали Blue/Yellow, які допомагають нашій армії.

▫️€950 тис. — результат концерту “We Are One” в Бухаресті, до якого долучилися Том Оделл, Армін ван Бюрен та ін. Внески передали румунському Червоному Хресту.

▫️£13,4 млн. — зібрано на “Concert For Ukraine” у Бірмінгемі. У лайві взяли участь Ед Ширан, Грегорі Портер та ін.  Безмежна вдячність всім, хто підтримує нас!» ―  написала у своїх соцмережах Джамала.

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