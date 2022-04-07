Музиканти зібрали понад 83 млн євро на допомогу Україні

Українці під час війни намагаються допомагати всім, чим можуть, і на всіх фронтах. Так, на музичному фронті вдалося зібрати чимало ― понад 83 млн євро на допомогу Україні!

«Нам вже вдалось зібрати понад 83 мільйони євро на допомогу Україні! Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов’язком розповідати про злочини росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомагати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони.

▫️€3,3 млн відправили глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні. Загалом у рамках кампанії ARD зі збору коштів для людей в Україні було зібрано близько €67 мільйонів. Кошти передані організаціям Aktion Deutschland Hilft та Bündnis Entwicklung Hilft, що надають допомогу українцям.

▫️€52 тис. зібрали на шоу “The Voice” у Литві. Донації передали Blue/Yellow, які допомагають нашій армії.

▫️€950 тис. — результат концерту “We Are One” в Бухаресті, до якого долучилися Том Оделл, Армін ван Бюрен та ін. Внески передали румунському Червоному Хресту.

▫️£13,4 млн. — зібрано на “Concert For Ukraine” у Бірмінгемі. У лайві взяли участь Ед Ширан, Грегорі Портер та ін. Безмежна вдячність всім, хто підтримує нас!» ― написала у своїх соцмережах Джамала.

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