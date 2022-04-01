З першого дня повномасштабної війни в Україні ексучасник романтичного реаліті «Холостячка» Ілля Рибальченко захищає нашу країну. Чоловік увійшов до складу саперної групи 112-ї бригади тероборони Києва. Про те, як проходить військова служба Іллі, — читайте далі.

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Після підлого воєнного вторгнення російських військ в Україну Ілля Рибальченко без вагань вирушив захищати країну. Тепер він військовослужбовець саперної групи 112 бригади тероборони Києва. Разом з побратимами за час роботи вони вже встигли підготувати російським окупантам кілька сотень вибухонебезпечних сюрпризів. Ілля зізнається, що вже звик і до важкого бронежилета, і до сну по 3—4 години на добу.

«За цей місяць я стільки всього нового для себе відкрив. Дівчата на кухнях допомагають готувати, дуже багато волонтерів. Знаєте, путін не розраховував на те, наскільки наш народ може об’єднатися за добу», — поділився думкою чоловік.

Командир 112 бригади каже, що хлопців без військового досвіду, як Ілля, під його керівництвом більшість.

«90% таких, які жодного разу в руках зброю не тримали. Але ж вони ідейні, вони захищають свою Батьківщину і знають, за що вони борються», — розповів офіцер.

Віримо в наших захисників! Слава Україні!

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