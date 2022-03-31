Підтримай незалежну журналістику в Україні під час війни: сайт Вікна-новини запустив донати

З 24 лютого журналісти «Вікна-новини» працюють вдень та вночі, з офісів, укриттів та під обстрілами, вдома чи за кордоном, щоб кожен читач отримував достовірну та оперативну інформацію про події в Україні та за її межами. Також на сайті українці у воєнний час мають змогу отримувати важливі поради, що можуть врятувати життя, та необхідну інформацію для сімей, дітей, роботи та власної безпеки.

У воєнний час журналісти працюють цілодобово, мають чергування і створюють на день велику кількість статей, новин та відео, що публікуються на трьох майданчиках: сайт vikna.tv, Facebook та YouTube. Вони постійно моніторять ситуацію у країні та перебувають на зв’язку зі штатними журналістами, які наразі тримають свій «фронт» на телемарафоні українських новин. Сайту також допомагають небайдужі волонтери.

«Перше, що ми зробили, прокинувшись від вибухів, ― упевнились, що рідні й колеги на зв’язку, і відкрили ноутбуки. В голові було лише одне завдання ― пояснити людям, що відбувається, заспокоїтись і зрозуміти, як допомогти. Команда мобілізувалася миттєво, і ми розпочали свій марафон, але тривав він не 42,195 км, а кілька діб без сну і кілометри текстів», ― розповідає головна редакторка сайту Валерія Маліцька.

З ними одразу зв’язалися волонтери, практиканти, колишні колеги і просто небайдужі люди ― усі були готові допомагати, бо інформації було надзвичайно багато.

Її треба було відфільтрувати, перевірити й обробити, щоб кожен українець знав правдиві й перевірені відомості, щоб не дати пропаганді навіть закинути свій гачок у наш інформпростір. Ми переможемо! Разом!

«У довоєнний час інтернет-департамент отримував дохід з прямої та нативної реклами, які дозволяли повністю покривати затрати редакції для інформування аудиторії в диджитал-середовищі. Наразі 24/7 ми продовжуємо працювати на інформаційному фронті війни, ретельно перевіряємо факти, розвінчуємо фейки й просимо підтримати команду сайту фінансово, щоб ми мали змогу безперебійно працювати для всіх, хто хоче читати перевірені новини», ― коментує директорка департаменту інтернет-проєктів Starlight News Ольга Тищук.

Своєчасна та перевірена інформація ― це зброя. Допоможіть «Вікнам» добровільним внеском, щоб незалежні журналісти могли й надалі боротися на інформаційному фронті.

https://vikna.tv/donate/?donate=pop-up

Реквізити (Account details):

UAH

Company name: PUBLISHING HOUSE «MEDIA-DC» LLC

IBAN: UA473005280000026006001369973

Beneficiary bank: JSC «OTP BANK»

Address: 43 Zhylianska Str., Kyiv, 01601, Ukraine

SWIFT code: OTPVUAUK

Intermediary bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street New York, NY 10005, USA

Account number: 04448427

SWIFT code: BKTRUS33

USD

Company name: PUBLISHING HOUSE «MEDIA-DC» LLC

IBAN: UA473005280000026006001369973

Beneficiary bank: JSC «OTP BANK»

Address: 43 Zhylianska Str., Kyiv, 01601, Ukraine

SWIFT code: OTPVUAUK

Intermediary bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street New York, NY 10005, USA

Account number: 04448427

SWIFT code: BKTRUS33

EUR

Company name: PUBLISHING HOUSE «MEDIA-DC» LLC

IBAN: UA473005280000026006001369973

Beneficiary bank: JSC «OTP BANK»

Address: 43 Zhylianska Str., Kyiv, 01601, Ukraine

SWIFT code: OTPVUAUK

Intermediary bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street New York, NY 10005, USA

Account number: 04448427

SWIFT code: BKTRUS33

Нагадаємо, що в грудні 2021 року, дотримуючись слогану «Побач більше», команда «Вікон» запустила власний сайт ― це ще один крок у прагненні бути поруч із глядачем і давати відповіді на всі запитання, що турбують українців.

Сайт vikna.tv ― це твій особистий простір. Він розповідає історії, які надихають на нові звершення та не лишають байдужими.

Ми знаємо про виклики, з якими стикаються українці щодня. Цей сайт поділяє сучасні цінності, комунікує з усією країною і дає відповіді на запитання, що насправді турбують читачів.

«Вікна-новини» на СТБ ― топова інформаційна програма українського телебачення, якій довіряють мільйони глядачів. Понад 26 років «Вікна» тримають міцний зв’язок із глядачем і працюють за високими стандартами журналістики.

Як відомо, інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи Starlight Media, а також у топ інформаційних програм українського телебачення. Це перші незалежні новини в Україні, яким уже 25 років довіряють глядачі. За дотримання високих стандартів журналістики «Вікна-новини» неодноразово були відзначені професійними телевізійними преміями.

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