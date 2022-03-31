Поддержи независимую журналистику в Украине во время войны: сайт Вікна-новости запустил донаты

Поддержи независимую журналистику во время войны: сайт «Вікна-новини» запустил донаты

С 24 февраля журналисты сайта «Вікна-новини» работают днем и ночью, из офисов, укрытий и под обстрелами, дома или за рубежом, чтобы каждый читатель получал достоверную и оперативную информацию о событиях в Украине и за ее пределами. Также на сайте украинцы в военное время могут получать важные советы, которые могут спасти жизнь, и необходимую информацию для семей, детей, работы и безопасности.

В военное время журналисты работают круглосуточно, дежурят и создают за день большое количество статей, новостей и видео, публикуемых на трех площадках: сайт vikna.tv, Facebook и YouTube. Они постоянно мониторят ситуацию в стране и находятся на связи со штатными журналистами, которые держат свой «фронт» на телемарафоне украинских новостей. Сайту также помогают небезразличные волонтеры.

«Первое, что мы сделали, проснувшись от взрывов, ― убедились, что родные и коллеги на связи, и открыли ноутбуки. В голове была только одна задача ― объяснить людям, что происходит, успокоиться и понять, как помочь. Команда мобилизовалась мгновенно, и мы начали свой марафон, но длился он не 42,195 км, а несколько суток без сна и километры текстов», ― рассказывает главный редактор сайта Валерия Малицкая.

С ними сразу связались волонтеры, практиканты, бывшие коллеги и просто небезразличные люди ― все были готовы помогать, потому что информации было очень много.

Ее нужно было отфильтровать, проверить и обработать, чтобы каждый украинец знал правдивые и проверенные сведения, чтобы не дать пропаганде даже забросить свой крючок в наше информпространство. Мы победим! Вместе!

«В довоенное время интернет-департамент получал доход с прямой и нативной рекламы, позволяющий полностью покрывать затраты редакции для информирования аудитории в диджитал-среде. Сейчас 24/7 мы продолжаем работать на информационном фронте войны, тщательно проверяем факты, развенчиваем фейки и просим поддержать команду сайта финансово, чтобы мы могли бесперебойно работать для всех, кто хочет читать проверенные новости», ― комментирует директор департамента интернет-проектов Starlight News Ольга Тыщук.

Реквизиты (Account details):

UAH

Company name: PUBLISHING HOUSE «MEDIA-DC» LLC

IBAN: UA473005280000026006001369973

Beneficiary bank: JSC «OTP BANK»

Address: 43 Zhylianska Str., Kyiv, 01601, Ukraine

SWIFT code: OTPVUAUK

Intermediary bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street New York, NY 10005, USA

Account number: 04448427

SWIFT code: BKTRUS33

USD

Company name: PUBLISHING HOUSE «MEDIA-DC» LLC

IBAN: UA473005280000026006001369973

Beneficiary bank: JSC «OTP BANK»

Address: 43 Zhylianska Str., Kyiv, 01601, Ukraine

SWIFT code: OTPVUAUK

Intermediary bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street New York, NY 10005, USA

Account number: 04448427

SWIFT code: BKTRUS33

EUR

Company name: PUBLISHING HOUSE «MEDIA-DC» LLC

IBAN: UA473005280000026006001369973

Beneficiary bank: JSC «OTP BANK»

Address: 43 Zhylianska Str., Kyiv, 01601, Ukraine

SWIFT code: OTPVUAUK

Intermediary bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street New York, NY 10005, USA

Account number: 04448427

SWIFT code: BKTRUS33

Напомним, в декабре 2021 года, придерживаясь слогана «Увидь больше», команда «Вікон» запустила собственный сайт ― это еще один шаг в стремлении быть рядом со зрителем и давать ответы на все беспокоящие украинцев вопросы.

Сайт vikna.tv ― это твое личное пространство. Он рассказывает истории, которые вдохновляют на новые свершения и не оставляют равнодушными.

Мы знаем о вызовах, с которыми сталкиваются украинцы каждый день. Этот сайт разделяет современные ценности, коммуницирует со всей страной и дает ответы на вопросы, которые действительно беспокоят читателей.

«Вікна-новини» на СТБ ― топовая информационная программа украинского телевидения, которой доверяют миллионы зрителей. Более 26 лет «Вікна» держат крепкую связь со зрителем и работают по высоким стандартам журналистики.

Как известно, информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ входит в состав объединенной редакции информационного вещания Дивизиона «Новости» группы Starlight Media, а также в топ информационных программ украинского телевидения. Это первые независимые новости в Украине, которым уже 25 лет доверяют зрители. За соблюдение высоких стандартов журналистики «Вікна-новини» неоднократно были отмечены профессиональными телевизионными премиями.

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