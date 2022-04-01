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Илья Рыбальченко стал военнослужащим саперной группы

01.04.2022

С первого дня полномасштабной войны в Украине экс-участник романтического реалити «Холостячка» Илья Рыбальченко защищает нашу страну. Мужчина вошел в состав саперной группы 112 бригады теробороны Киева. О том, как проходит военная служба Ильи, — читайте далее. 

илья рыбальченко

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После подлого военного вторжения российских войск в Украину Илья Рыбальченко не раздумывая отправился защищать свою страну. Сейчас он военнослужащий саперной группы 112 бригады теробороны Киева. Вместе с сослуживцами за время работы они уже успели подготовить российским оккупантам несколько сотен взрывоопасных подарков. Илья признается, что уже привык и к тяжелому бронежилету, и ко сну по 3—4 часа в сутки. 

«За этот месяц я столько всего нового для себя открыл. Девочки на кухнях помогают готовить, очень много волонтеров. Знаете, путин не рассчитывал на то, насколько наш народ может объединиться за одни сутки», — поделился мнением Илья.

илья рыбальченко

Командир 112 бригады говорит, что ребят без военного опыта, как Илья, под его руководством большинство.

«90% таких, которые ни разу в руках оружие не держали. Но ведь они идейные, они защищают свою Родину и знают, за что они борются», — рассказал офицер.

Верим в наших защитников! Слава Украине!

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