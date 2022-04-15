Бизнесмен, участник реалити СТБ «Холостячка» Алексей Тригубенко с первых дней войны перестроил работу своего бизнеса ― большого автопарка ― на помощь украинцам. Транспорт предоставлен теробороне Киева и Днепра, волонтерам, задействован в перевозках людей и животных. Кроме того, ключи от автомобилей получают украинские семьи, чтобы иметь возможность уехать в безопасное место. Также Алексей помогает ВСУ ― организовывает доставку и передачу тепловизоров и запускает проект, позволяющий получать финансовую помощь из стран Европы и Америки для Украины.

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«24 февраля я проснулся от звонка мамы. Со слезами она сказала: “Леша, война началась”. Я не мог поверить, что это происходит на самом деле, в 2022 году. У меня был шок. Увидел кучу пропущенных звонков и сообщений, после чего включил новости. Постарался быстро собраться с мыслями и не дать эмоциям захлестнуть меня. Обсудили с родными план дальнейших действий.

Пока близкие собирались, я поехал на работу, чтобы встретиться с командой. Под взрывы и сирены мы с коллегами обсудили, как будем работать: какие машины остаются на базе, а какие ― забирают водители под потребности. Честно признаться, в тот день мне казалось, что все, что у меня было, закончилось, все пропало. Но я старался никому не показывать свой страх. Сначала направил силы на создание безопасности для близких, вывез их из города.

Когда создал условия для родных, начал думать, чем можно помочь людям в стране. Обратились в тероборону Киева и Днепра, чтобы предоставить для них машины из нашего автопарка. На тот момент в столице начались проблемы с логистикой ― людям нужно было срочно выехать. Мы создали чат, куда добавили водителей и членов команды. Там они обрабатывали заявки и возили людей по городу. У нас было задействовано от 10 до 20 водителей.

Так, мы смогли предоставить транспорт из нашего автопарка для нужд теробороны, волонтеров, занимаемся доставкой гуманитарной помощи и даже перевозим животных. Все задействованы ради общей цели ― помощи людям. И все равно казалось, что мы делаем недостаточно, хотелось еще больше! Я понял, что моя сильная сторона ― объединять людей в команды, настраивать работу и приносить пользу с помощью бизнеса.

Многие писали мне в direct в Instagram с просьбой помочь им выехать на запад Украины. Я подумал, что было бы удобно предоставлять людям машины. Разместил story с таким предложением и сразу же получил отклик. На следующий день мы уже начали выдавать ключи и паспорта от машин. Главное ― чтобы у человека за рулем были права. Первоочередно предоставляли автомобили семьям, женщинам с детьми и бабушкам. Они грузились и ехали в безопасное место. А дальше мы уже искали способы забрать машины обратно. В Днепре выдали транспорт теробороне и спецслужбам. Наши водители помогали как могли. Радовало, что партнеры тоже подключились и дали в пользование свои авто.

Позже узнал, что мои друзья и клуб предпринимателей SBG, с которыми я давно знаком, создали штаб, который помогает доставлять гуманитарную помощь и амуницию. С ними работала целая группа волонтеров. Мы объединились, чтобы быть полезными ВСУ. Решили остановиться на доставке тепловизоров. Активно закупаем их и вместе с бизнес-клубом организовываем поставку в Украину. Затем передаем необходимое воинским частям для бригад. К нам в штаб поступают официальные запросы ― мы обрабатываем их и реализовываем. Все прозрачно, задокументировано, есть отчёты. Удалось очень быстро настроить работу для помощи ВСУ. Продолжаем это делать по сегодняшний день.

Также занялся проектом, который позволит в скором времени привлекать финансовую помощь из стран Америки и Европы, чтобы доставлять гуманитарку в горячие точки Украины.

Еще одной моей задачей как бизнесмена было выплатить зарплаты сотрудникам и никого не оставить в сложном положении. Буквально в первые дни войны я позвонил нашему бухгалтеру, уточнил бюджет под зарплаты и выплаты инвесторам. Для меня было очень важно сохранить рабочие места. Поскольку война закончится, а таких людей, как у меня в команде, потом не собрать. Старались продолжать работу. Наши дальнейшие созвоны становились все позитивнее. Я честно сказал, что пока денег у компании нет, но есть приоритет ― выплатить зарплаты каждому. Нашей задачей было сплотиться и запустить работу хотя бы на 30―40%. Люди вдохновились и потихонечку начали включаться. Костяк команды не растерялся. Мы продолжаем выплачивать деньги по сегодняшний день. Все большие молодцы. Я ими очень горжусь. От инвесторов каждый день получаем сообщения, что они не ожидали, что мы будем продолжать выплачивать проценты от дохода даже во время войны. Люди нас благодарят, говорят, что это многого стоит. Считаю, это очень важный показатель.

Помогая украинцам, мы получаем огромную благодарность. Эта энергия, которая исходит от людей, дает силы работать дальше, продолжать бизнес и мотивировать других. Возможность быть полезным помогает держаться в такое сложное время. У меня очень много обязательств с разных сторон. Так удается сохранять холодный рассудок и двигаться дальше.

Я верю в нашу победу. Верю, что добро, самоотдача, смелость, а сейчас еще и невероятное единство приведут нас к свету. Иначе и быть не может».

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