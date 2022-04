Бізнесмен, учасник реаліті СТБ «Холостячка» Олексій Тригубенко з перших днів війни перебудував роботу свого бізнесу ― великого автопарку ― на допомогу українцям. Транспорт надано теробороні Києва та Дніпра, волонтерам, задіяно в перевезеннях людей і тварин. Крім того, ключі від автомобілів отримують українські сім’ї, щоб мати змогу виїхати у безпечне місце. Також Олексій допомагає ЗСУ ― організовує доставку та передачу тепловізорів і запускає проєкт, що дозволяє отримувати фінансову допомогу з країн Європи та Америки для України.

«24 лютого я прокинувся від дзвінка мами. Зі сльозами вона сказала: “Льошо, війна почалася”. Я не міг повірити, що це відбувається насправді, у 2022 році. У мене був шок. Побачив купу пропущених дзвінків і повідомлень, після чого увімкнув новини. Постарався швидко зібратися з думками і не дати емоціям захлеснути мене. Обговорили з рідними план подальших дій.

Поки близькі збиралися, я поїхав на роботу, щоби зустрітися з командою. Під вибухи та сирени ми з колегами обговорили, як працюватимемо: які машини залишаються на базі, а які забирають водії під потреби. Чесно зізнатися, того дня мені здавалося, що все, що я мав, закінчилося, все пропало. Але я намагався нікому не показувати свого страху. Спочатку скерував сили на створення безпеки для близьких, вивіз їх із міста.

Коли створив умови для рідних, почав думати, чим можна допомогти людям у країні. Звернулися до тероборони Києва та Дніпра, щоб надати для них машини з нашого автопарку. На той момент у столиці розпочалися проблеми з логістикою ― людям треба було терміново виїхати. Ми створили чат, куди додали водіїв та членів команди. Там вони обробляли заявки та возили людей містом. У нас було задіяно від 10 до 20 водіїв.

Так, ми змогли надати транспорт з нашого автопарку для потреб тероборони, волонтерів, доставляємо гуманітарну допомогу і навіть перевозимо тварин. Усі задіяні заради спільної мети ― допомоги людям. І все одно здавалося, що ми робимо замало, хотілося ще більше! Я зрозумів, що моя сильна сторона ― об’єднувати людей у ​​команди, налаштовувати роботу і приносити користь за допомогою бізнесу.

Багато хто писав мені в direct в Instagram із проханням допомогти їм виїхати на захід України. Я подумав, що було б зручно надавати людям машини. Розмістив story з такою пропозицією і одразу отримав відгук. Наступного дня ми вже почали видавати ключі та паспорти від машин. Головне ― щоб у людини за кермом були права. Першочергово надавали автомобілі сім’ям, жінкам з дітьми та бабусям. Вони вантажилися та їхали у безпечне місце. А далі ми вже шукали способи забрати машини назад. У Дніпрі видали транспорт теробороні та спецслужбам. Наші водії допомагали як могли. Тішило, що партнери теж підключилися й надали в користування свої авто.

Пізніше дізнався, що мої друзі та клуб підприємців SBG, з якими я давно знайомий, створили штаб, який допомагає доставляти гуманітарну допомогу та амуніцію. Із ними працювала ціла група волонтерів. Ми об’єдналися, щоб бути корисними ЗСУ. Вирішили зупинитись на доставці тепловізорів. Активно закуповуємо їх і разом із бізнес-клубом організовуємо постачання в Україну. Потім передаємо необхідне військовим частинам для бригад. До нас до штабу надходять офіційні запити ― ми обробляємо їх та реалізовуємо. Все прозоро, задокументовано, є звіти. Вдалося дуже швидко налаштувати роботу для допомоги ЗСУ. Продовжуємо це робити до сьогодні.

Також зайнявся проєктом, який уможливить незабаром залучати фінансову допомогу з країн Америки та Європи, щоб доставляти гуманітарку до гарячих точок України.

Ще одним моїм завданням як бізнесмена було виплатити зарплати співробітникам і нікого не залишити в скрутному становищі. Буквально у перші дні війни я зателефонував до нашого бухгалтера, уточнив бюджет під зарплати і виплати інвесторам. Для мене було дуже важливо зберегти робочі місця. Бо війна закінчиться, а таких людей, як у мене в команді, згодом не зібрати. Намагалися продовжувати роботу. Наші подальші зідзвони ставали дедалі позитивнішими. Я чесно сказав, що поки що грошей у компанії немає, але є пріоритет ― виплатити зарплати кожному. Нашим завданням було згуртуватися і запустити роботу хоча б на 30―40%. Люди надихнулися і потихеньку почали включатися. Кістяк команди не розгубився. Ми продовжуємо виплачувати гроші до сьогодні. Усі великі молодці. Я ними дуже пишаюся. Від інвесторів щодня отримуємо повідомлення, що вони не очікували, що ми продовжуватимемо виплачувати відсотки від доходу навіть під час війни. Люди нам дякують, кажуть, що це багато чого варте. Вважаю, що це дуже важливий показник.

Допомагаючи українцям, ми отримуємо велику подяку. Ця енергія, яка йде від людей, дає сили працювати далі, продовжувати бізнес і мотивувати інших. Можливість бути корисним допомагає триматись у такий складний час. У мене дуже багато зобов’язань із різних боків. Так вдається зберігати холодний розум і рухатися далі.

Я вірю в нашу перемогу. Вірю, що добро, самовіддача, сміливість, а зараз іще й неймовірна єдність приведуть нас до світла. Інакше й не може бути».

