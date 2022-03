Про мужність і безстрашність українців знає вже весь світ! Воїни ЗСУ дають потужну відсіч ворогові на території нашої країни, ЗМІ вдень і вночі висвітлюють події і здобувають перемогу над російською пропагандою на інформаційному фронті, а представники творчої сфери піднімають бойовий дух кожного українця за допомогою музики. Екс-Холостячка, співачка Злата Огнєвіч, розповіла проєкту #ДобріІсторії про те, як бореться за Україну на культурному фронті.

«Війна застала мене, як і мільйони інших українців, удома, у затишному теплому ліжку. Я й подумати не могла, що вибухи ― це початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Спочатку навіть здалося, що в когось гучне святкування вечірки, що плавно перетікає у світанок. Та коли пролунав другий оглушливий гуркіт, а за ним і третій ― я все зрозуміла. Одразу ж зателефонувала сестрі. Пам’ятаю біль у її голосі, сльози… Після цього набрала батьків. Вони живуть поруч із греблею, неподалік однієї з ТЕС. У голові мільйон думок: хоч би туди не влучила ракета. Дуже боялася не почути голос мами, переживала, що вона не візьме слухавку. Але, на щастя, відповіла. Ми почали заспокоювати одна одну. Дуже хотілося убезпечити батьків і відправити їх на захід України. Але мама з татом категорично відмовилися їхати без мене і сестри.

24 лютого я мала складати іспит з водіння. Напередодні в мене був чудовий урок, і я вже передчувала відповідальний день і що незабаром отримаю права. Але не склалося. Прикро, оскільки я маю автомобіль, і зараз я могла би приносити своїй країні набагато більше користі. Перші дні моніторила абсолютно всі новини, тримала постійний зв’язок із батьками. Але їхати з Києва не хотіла. Головна думка, яка пульсувала в голові: чому я маю тікати з мого рідного дому?».

З ініціативи Офісу Президента та співпраці з відділом культурологічної роботи МПЗ ЗС України, студією «Квартал 95», івент-агенцією S*EVENT UKRAINE Злата Огнєвіч та інші українські артисти особисто виступили перед нашими захисниками.

«Під час війни дуже важливо всім нам залишатися єдиним цілим, кожному займатися тим, що в нього найкраще виходить. Воїни ― йдуть воювати, лікарі ― продовжують лікувати, волонтери ― допомагають тим, хто потребує на межі своїх можливостей. Я представляю культурний фронт нашої країни. За допомогою музики, сили й активної позиції намагаюся піднімати бойовий дух українців.

Дуже важливо підтримувати одне одного і зрозуміти, що зараз кожен із нас має право на будь-які емоції. Нормально і не соромно брати сім’ю і їхати в іншу країну, рятуючи рідних. Нормально залишатися в Україні і допомагати їй будь-якими способами. Нормально плакати, боятися і бути в розпачі. Нормально зберігати спокій і намагатися повернутися до життя. Будь-який прояв психіки під час війни ― це абсолютно нормально і виправдано. Але дуже прошу: намагайтеся не залишатися довгий час у занепадницьому стані. За змоги виходьте і допомагайте іншим, чим можете. Так ви відчуватимете конект із людьми, свою корисність, та й просто спілкуватиметеся. Ми всі соціальні, кожному з нас потрібна підтримка і добре слово. Я вас дуже прошу, не замикайтесь у собі, не закривайтеся вдома. Продовжуйте жити.

Я завжди вірила і віритиму в Україну. Я пишаюся нашою історією, нашими мужніми і сильними людьми, нашими предками і тим, що в наших жилах тече кров козаків. Неймовірну силу духу ми вже показали всьому світові. Тепер у кожному місті, у кожній країні знають, хто такі українці. Правда на нашому боці. Ми так довго йшли до свободи, так довго за неї билися і бажали її. А це найбільше прагнення людської душі. Серцем і душею я з Україною. І непохитно вірю в нашу перемогу».

