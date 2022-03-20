Спецпроект #ДобріІсторії продолжает рассказывать, как звезды СТБ помогают нашей армии бороться с российскими оккупантами. Кто-то стоит на передовой, кто-то записался в терроборону. И очень многие помогают в тылу. Среди тех, кто активно включился в волонтерское движение, самый любимый украинцами ведущий СТБ Григорий Решетник.

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«Весь февраль я внимательно следил за новостями. И параллельно готовился к премьере романтического реалити “Холостяк”-12. На 24 февраля было запланировано много рабочих дел, среди которых и съемка студийного пост-шоу “Как выйти замуж”, поэтому я с семьей был в Киеве. В то утро, как и вся страна, мы проснулись от взрывов и воя сирен».

Григорий признается: первой эмоцией была сильнейшая тревога. Первые мысли: как реагировать, куда бежать?

«А потом мы с Кристиной посмотрели друг на друга и поняли, что нам сейчас надо хладнокровно держать себя в руках, чтобы принимать правильные решения. Начали собирать детей, спускаться в убежище».

Следующие несколько дней Решетники спускались в убежище во время каждой воздушной тревоги. С тремя детьми, младшему из которых всего 1 год и 2 месяца, это тот еще квест.

«Мы переживали, что у детей будет эмоциональный стресс, но старшие сразу все поняли, не испугались и не плакали. Да и мы с Кристиной при них держались спокойно, не позволяя демонстрировать свою тревогу, чтобы она не передалась детям. Постоянно им повторяли, что нам сейчас крайне важно быть всем вместе, поддерживать друг друга и заботиться о младшем. Я же постоянно думал о том, что моя задача как отца — эвакуировать жену и детей, а как гражданина — помогать.

Наилучший вариант, который я видел, — сначала собрать всю семью вместе. Мои родители живут в Николаеве и тоже находились под бомбежками. Поэтому я повез жену и детей к родителям Кристины на Западную Украину. Это было непростое решение, многие нас отговаривали: “куда вы едете, на дорогах стреляют”. Но я понимал: чтобы полноценно заняться волонтерскими задачами, мне важно знать, что семья в безопасности. Дорога была сложной. 20 часов в пути, остановились всего один раз, чтобы дозаправиться. Дети спали и ели в машине».

Сегодня Григорий задействован в эвакуации людей, координации волонтерских организаций и передаче гуманитарной помощи из волонтерских центров Европы.

«Мы нашли производство, которое отшивает экипировку для наших военных, ищем бронежилеты. Собираем средства для помощи детским домам и медучреждениям. Я на связи каждый день. У меня много друзей в Ирпене, Ворзеле, Гостомеле. Тем, кому удалось выехать, стараюсь помочь с жильем».

А неделю назад Григорию наконец-то удалось эвакуировать и своих родителей.

«Две недели они провели в подвалах и укрытиях Николаева. Полтора суток в пути к нам, все это время я их координировал дистанционно».

О том, чтобы уехать из Украины, у семьи Решетников и в мыслях не было. Хотя многие настойчиво писали: «у вас трое детей, Гриша, ты многодетный отец и имеешь право выехать».

«Мы сразу решили, что остаемся здесь. Рядом с семьей, друзьями и коллегами. Остаемся, чтобы в меру своих сил помогать. У нас такая прекрасная страна, мы не хотим ее покидать. Ведь мы не просто так рождены на этой земле. Хочется здесь творить, отстраивать, развивать и развиваться. Хочется, чтобы наши дети жили в процветающей Украине».

«Сегодня мы наблюдаем невероятное объединение украинской нации в борьбе за свободу. Не ошибусь, если скажу, что такого сплочения внутри страны не было давно. Эта всеобщая мобилизация, эта вера в успехи наших ВСУ, в Президента, его смелость и мудрость. В то, насколько он органичен сейчас во всем, что делает для Украины, и как коммуницирует с мировым сообществом. Я восхищаюсь каждым, кто остался тут, кто безвозмездно помогает. Все это укрепляет мою веру в то, что Украина обязательно победит и станет еще более сильной и прекрасной, а главное, свободной страной!»

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