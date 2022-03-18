Осенью прошлого года 32-летний бизнесмен Алекс Топольский прилетел из Америки в Украину, чтобы найти свою любовь в романтическом реалити СТБ «Холостяк». Три месяца съемок пролетели незаметно, и после финала Алекс отправился в запланированную поездку. Впереди его ждал очень насыщенный месяц: съемки пост-шоу «Как выйти замуж», премьера «Холостяка» и долгожданное путешествие на Бали.

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«Утро 24 февраля застало меня не в Украине. Хоть я и следил за новостями предыдущие несколько недель, первые часы все равно не верилось, что россия действительно начала вторжение. Но сообщения и видео, которые мне скидывали мои друзья, оставшиеся в Киеве, не оставляли сомнений — это война».

Решение о том, чему он должен посвятить себя в ближайшее время, пришло быстро. Алекс присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide.

«Эта жестокая война с первого дня вынудила украинок оставить свои дома и уехать из страны, спасая детей от российских оккупантов. Я понимал, что многие из них едут в никуда, не имея родственников или знакомых за границей, и решил, что буду им помогать вместе с HOPE Worldwide. Эта организация с 1991 года помогает беженцам из разных стран, размещая их в отелях и санаториях Молдовы, предоставляет питание, решает все бытовые и логистические вопросы. Несмотря на то, что поток беженцев очень большой, мы стараемся помочь каждому. Здесь украинки с детьми могут находиться в безопасности несколько месяцев, пока не станут на ноги или не решат вернуться домой. Сейчас я занимаюсь поиском доноров для организации».

Алекс обращается за помощью к западным бизнесменам, организациям и даже к своим знакомым. Сам монтирует информационные видео, чтобы наглядно показать потенциальным донорам страшные кадры бомбардировок жилых домов, школ, больниц и детских садиков в Украине. Признается, что это непростая задача, требующая ежедневной коммуникации с самыми разными людьми, но вера в победу Украины мотивирует Холостяка.

«Очень мотивируют люди, которых я вижу рядом с собой. Мотивирует возможность помочь Украине пережить эту катастрофу. Мы обязательно победим, потому что у нас в стране очень сильные лидеры, невероятного духа люди с высоким уровнем патриотизма, которые готовы умереть, защищая свои семьи и родную землю. Я верю, что скоро над Украиной снова будет мирное небо, и мы сможем вернуться к нашим привычным делам. И обязательно все вместе посмотрим-таки новый сезон реалити “Холостяк”!».

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