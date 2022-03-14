В прошлом году Андрей Задворный участвовал в романтическом реалити СТБ «Холостячка». В довоенное время он развивал собственный бизнес по производству детских игрушек и воспитывал дочь Киру. Сейчас к ежедневным делам 33-летнего Андрея добавилась не менее важная — помощь стране. Мужчина записался в терроборону столицы и занимается волонтерской деятельностью. Он убежден, что в сегодняшнее трудное время любая работа и помощь важны.

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«Мы увезли жену и девушку моих друзей на Западную Украину. Оттуда попутками добирался во Львов, а потом в Хмельницкий. Там у друга я забрал свои вещи и отправился домой, в Киев. Ехал с желанием присоединиться к группам добровольцев — в терроборону или ВСУ. Лишь бы попасть на военную службу. Приехав в Киев, записался в ТРО. В ВСУ не берут без военного опыта. На тот момент уже несколько тысяч человек передо мной ждали своей очереди. В приоритете — мужчины с военными специальностями. Нас сформировали во взводы. И с тех пор мы держим постоянную связь друг с другом в соцсетях и ждем информацию.

Сложилось так, что, когда я находился в Хмельницком, друзья попросили меня купить лекарства, которых не было в аптеках Киева. Я приобрел их и привез в столицу. И с тех пор мы начали собирать потребности военного госпиталя и института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова. Общались с врачами и волонтерами.

Учитывая то, что у меня большая аудитория в инстаграме, многие украинцы меня знают, я решил использовать свою медийность с пользой. Я счастлив, что моя узнаваемость сейчас пригодилась. И что я могу ее максимально эффективно использовать. Это касается налаживания связей, коммуникации, поиска решений. Большую часть времени я занимаюсь координацией: свожу людей, у которых есть ресурсы, с теми, кому они необходимы. Например, недавно закрыли запрос людей относительно детского питания. Так же и с лекарствами. Я уверен, что людям, с которыми я сотрудничаю, можно доверять. В нашем волонтерском чате сейчас более 60 человек. Совместными усилиями мы собрали почти 700 тысяч гривен и большую гуманитарную помощь.

Все, что мы делаем, — по зову души. Помогать друг другу в такое трудное время сверхважно. Ведь для организации полноценной работы Красного Креста и налаживания функционирования всех систем государства нужно время. А мы собственными усилиями можем делать пользу уже сейчас.

Мы помогали и продолжаем помогать раненым бойцам с фронта. Наши защитники требуют внимания и поддержки. Ведь обычно, когда человек попадает в больницу, проведать его приходят родственники. Они заботятся о нем, приносят все необходимое. А, условно, кофе, печенье и сигареты нашим бойцам сейчас некому купить.

С единомышленниками мы создали свою неформальную организацию и закрываем потребности людей. Радует, что потребностей с каждым днем все меньше, ведь все украинцы сплочены. Последний раунд по сбору средств закрыли несколько дней назад. С коллегами перестраиваемся, чтобы сотрудничать с гуманитарными цепочками. Проблема сейчас не в том, что нечего доставлять, а в самой доставке, особенно между городами. Стараемся решать эти вопросы совместными усилиями.

Я верю в победу Украины беспрекословно. Когда она наступит — чисто вопрос времени. Сейчас мы стали свидетелями невероятного единения украинцев, проявления неравнодушия и доброты. Когда каждый помогает как может. И не только своим близким, но и незнакомым людям. Вывезти, встретить или передать вещи, поселить у себя людей, которых вообще не знаешь, найти лекарства или любую помощь, — каждый делает, что может. Это просто чудо. Мне кажется, именно сейчас рождается новая украинская европейская нация. Я верю в нашу победу, верю в ВСУ. Я общался с украинскими военными, и это действительно героические люди, которые готовы отдать свою жизнь за будущее Украины и ее народ. Сейчас нет неважной работы. Интересуйтесь делами друг друга, спрашивайте у бабушки из соседнего подъезда, чем можете быть ей полезны, помогите ребятам из терробороны на блокпосте. Если есть возможность работать, делайте это. Сегодня каждое маленькое дело приближает нас к победе».

#ДобріІсторії

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