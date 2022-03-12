Илью Рыбальченко зрители СТБ знают как участника романтического реалити «Холостячка», в котором он боролся за сердце Ксении Мишиной. В мирной жизни 34-летний Илья развивал собственный бизнес, писал стихи и активно занимался спортом. А после участия в «Холостячке» даже создал мотивационный планер для женщин. Сегодня стихи и бизнес отошли на второй план. А вместо спорта — ежедневные выезды по сопровождению грузов, охрана и разведка. С первого дня войны Илья в составе особого подразделения, которое защищает Киев от российских оккупантов.

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«24 числа, как и вся Украина, я проснулся от звука сирены и спустился в убежище. Сидел, смотрел на женщин с детьми и понимал, что должен что-то делать, чтобы защитить свою страну. Как только отменили воздушную тревогу, сразу поехал в БСП, чтобы стать донором крови. В очереди познакомился с женщиной, которой в телеграм пришло сообщение с просьбой помочь терробороне перевезти полевую кухню. Сдав кровь, я поехал помогать.

Мне предложили подписать контракт, и с того момента я поступил на службу на своей машине. В первый день развозил аптечки для военных, а на следующий мы отправились встречать фуру с оружием. Ночь, пустой Киев, и вдруг на одном из участков нас начали обстреливать. Три очереди ушли в тент фуры, по мне, слава Богу, не попали. Так прошел второй день моей службы.

На следующий день я сопровождал наших саперов на оружейные склады. Под Черкассами на одном из блокпостов наши ребята остановили машину, в которой россияне везли оружие (это выяснилось при осмотре). К счастью, никто не пострадал, и оккупанты были взяты в плен.

В терроборону приходят тысячи мужчин каждый день. В первые трое суток волонтеры без сна принимали и подписывали контракты о службе. Оружейные и вещевые склады выдавали оружие и форму. Честно скажу, первые 3 ночи были самыми сложными, пока не получил спальник и зимние вещи. Практически каждую ночь я провожу в машине, бывает по 26 часов на ногах. Уже привык к выстрелам и взрывам, сплю одним глазом по 2—3 часа. Больше не получается, война есть война. С едой нет проблем, нас отлично кормят волонтеры, доставляют продукты гипермаркеты. Что касается обмундирования, то острая потребность в брониках, касках и обуви больших размеров есть всегда. Я открыл благотворительный счет и потихоньку собираю деньги на форму и броню для себя и наших воинов.

Я горд за наш народ и нашу страну. Эта война как никогда сплотила нас, собрала в один большой кулак. Мы обязательно победим! Господь все видит, на чьей стороне правда. Слава Украине!»

#ДобріІсторії

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