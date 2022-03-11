Все мы слышали о том, как важно при эвакуации брать с собой только самое необходимое. Но многие при этом забывают о своих домашних питомцах и, тем самым, обрекают их на погибель. Своим примером Инна из Ирпеня доказывает, что жизнь наших братьев меньших важнее любых вещей!

После военной агрессии россии Инне из Ирпеня пришлось оставить свой дом и эвакуироваться с минимальным количеством вещей. Так как девушка жила с тремя котами, перед ней встала сложная задача. У нее была всего одна переноска, и та — небольшая сумка. Но Инна не растерялась и выехала в том, в чем была одета, не взяв с собой никаких личных вещей! Вместо них она положила в чемодан всех троих котов. Таким образом девушка благополучно добралась до границы.

Сейчас все четверо находятся в безопасности в Польше. Котики не отходят от своей спасительницы ни на шаг и благодарят ее за спасение.

Помните, что мы в ответе за тех, кого приручили! Не бросайте своих домашних любимцев!

#ДобріІсторії

Источник: UAnimals

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