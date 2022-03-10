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#ДобріІсторії: Любовь спасет мир — во время войны в Фастове поженилась пара полицейских

10.03.2022

Для любви есть время всегда: украинцы массово заключают браки ― как в обычном порядке, так и прямо на баррикадах. Пары женятся и после длительных отношений, и буквально после двух недель знакомства. Часто после этого мужчина либо же оба молодожена отправляются защищать Родину от российских оккупантов. Брак во время войны заключили и полицейские из Киевской области ― в городе Фастове.

Виталий и Алла ― полицейские, стоящие на защите нашего государства. Правоохранители решили соединить свои судьбы, и даже война не помешала им. 9 марта Фастовский ЗАГС зарегистрировал первый брак, заключенный здесь во время военного положения.

«Искренне поздравляем молодоженов! Желаем, чтобы любовь, соединившая вас сегодня, только крепла с годами, чтобы вы не потеряли нежность и теплоту, были внимательны к своей половинке, умели превращать в шутку мелкие неприятности, жили в счастье и согласии! А самое главное ― мирного неба и скорейшей победы над врагом!» ― поздравили молодых коллеги в управлении Нацполиции.

#ДобріІсторії

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