Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

#ДобріІсторії: Кохання врятує світ – під час війни у Фастові одружилася пара поліцейських

10.03.2022

Для кохання є час завжди: українці масово укладають шлюби ― як у звичайному порядку, так і просто на барикадах. Пари одружуються і після тривалих стосунків, і буквально після двох тижнів знайомства. Часто після цього чоловік або й обоє молодят вирушають захищати Батьківщину від російських окупантів. Шлюб під час війни уклали і поліцейські з Київської області ― у місті Фастові.

Віталій та Алла ― поліцейські, які стоять на захисті нашої держави.  Правоохоронці вирішили поєднати свої долі, і навіть війна не стала їм на заваді. 9 березня Фастівський РАЦС зареєстрував перший шлюб, укладений тут під час воєнного стану.

«Щиро вітаємо молодят! Бажаємо, щоб любов, що з’єднала вас сьогодні, тільки міцніла з роками, щоб ви не розгубили ніжність і теплоту, були уважні до своєї половинки, вміли перетворювати на жарт дрібні неприємності, жили в щасті та злагоді! А найголовніше ― мирного неба та скорішої перемоги над ворогом!» ― привітали молодят колеги в управлінні Нацполіції.

#ДобріІсторії

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати