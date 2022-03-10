Для кохання є час завжди: українці масово укладають шлюби ― як у звичайному порядку, так і просто на барикадах. Пари одружуються і після тривалих стосунків, і буквально після двох тижнів знайомства. Часто після цього чоловік або й обоє молодят вирушають захищати Батьківщину від російських окупантів. Шлюб під час війни уклали і поліцейські з Київської області ― у місті Фастові.

Віталій та Алла ― поліцейські, які стоять на захисті нашої держави. Правоохоронці вирішили поєднати свої долі, і навіть війна не стала їм на заваді. 9 березня Фастівський РАЦС зареєстрував перший шлюб, укладений тут під час воєнного стану.

«Щиро вітаємо молодят! Бажаємо, щоб любов, що з’єднала вас сьогодні, тільки міцніла з роками, щоб ви не розгубили ніжність і теплоту, були уважні до своєї половинки, вміли перетворювати на жарт дрібні неприємності, жили в щасті та злагоді! А найголовніше ― мирного неба та скорішої перемоги над ворогом!» ― привітали молодят колеги в управлінні Нацполіції.

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