Усі ми чули про те, як важливо при евакуації брати з собою лише найнеобхідніше. Однак багато хто при цьому забуває про своїх домашніх улюбленців і, тим самим, прирікає їх на смерть. Своїм прикладом Інна з Ірпеня доводить, що життя наших братів менших важливіше за будь-які речі!

Після військової агресії росії Інні з Ірпеня довелося залишити свою домівку та евакуюватись із мінімальною кількістю речей. Оскільки дівчина жила з трьома котами, перед нею постало складне завдання. Вона мала лише одну переноску, і та — невелика сумка. Проте Інна не розгубилася і виїхала в тому, в чому була одягнена, не взявши з собою жодних особистих речей! Замість них вона поклала до валізи всіх трьох котів. І так дівчина благополучно дісталася кордону.

Наразі всі четверо перебувають у безпеці в Польщі. Котики не відходять від своєї рятівниці ні на крок і дякують їй за порятунок.

Пам’ятайте, що ми відповідаємо за тих, кого приручили! Не кидайте своїх домашніх улюбленців!

#ДобріІсторії

Джерело: UAnimals

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