Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво помогает украинцам в Варшаве. Что именно он делает в Польше? Читайте прямо сейчас!

«Не смог сидеть и ждать окончания войны. Как вы все знаете, за несколько дней до войны я уехал в отпуск к маме в Колумбию. Планировал отпуск с мамой на 1 месяц, но тут началась война. Сначала я не мог в это поверить, думаю, как и вы. После чего вся Украина, весь мир сплотились. Мы помогали, чем могли, наши повара готовили кушать, доставляли полиции, военным, терробороне, но этого недостаточно. Мое сердце болит за Украину. Мое место здесь. Украинцы ― моя семья».

Эктор признается, что работает сейчас сразу с несколькими организациями.

«Я прилетел в Варшаву. Тут уже 1,5 млн украинцев, и им всем нужна помощь. Работаю сразу с несколькими организациями. Я с вами! Каждый должен делать, что может, для победы. Пока наши герои защищают наш дом, я буду помогать в тылу. Хочется уже побыстрее вернуться в Украину и отстраивать нашу страну. Это будет самая быстрорастущая и процветающая страна в мире. Ведь украинцы ― лучшие».

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