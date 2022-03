Суддя шоу «МайстерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво допомагає українцям у Варшаві. Що саме він робить у Польщі? Читайте просто зараз!

«Не зміг сидіти і чекати закінчення війни. Як ви знаєте, за кілька днів до війни я поїхав у відпустку до мами в Колумбію. Планував відпустку з мамою на 1 місяць, але тут почалася війна. Спочатку я не міг у це повірити, гадаю, як і ви. Після чого вся Україна, весь світ згуртувалися. Ми допомагали, чим могли, наші кухарі готували їсти, доставляли поліції, військовим, теробороні, але цього мало. Моє серце болить за Україну. Моє місце тут. Українці ― моя сім’я».

Ектор зізнається, що працює зараз одразу з кількома організаціями.

«Я прилетів до Варшави. Тут уже 1,5 млн українців, і їм усім потрібна допомога. Працюю одразу з кількома організаціями. Я з вами! Кожен має робити, що може, для перемоги. Поки наші герої захищають наш дім, я допомагатиму в тилу. Хочеться вже якнайшвидше повернутися в Україну і відбудовувати нашу країну. Це буде найбільш стрімка у розвитку і найбільш процвітаюча країна у світі. Адже українці ― найкращі».

