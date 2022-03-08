Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко
08.03.2022
Военное время диктует свои условия, и это касается и продуктов питания. Очереди в магазины и недостаток продовольствия — вот то, с чем столкнулись многие украинцы. И сложнее всего, наверное, сейчас купить хлеб. Но если его нельзя купить, то всегда можно приготовить самому! В этом уверен Евгений Клопотенко, который делится простым рецептом овсяного хлеба из продуктов, доступных каждому. Смотрите рецепт овсяного хлеба — далее.
Ингредиенты:
- овсянка «геркулес» — 200 г;
- семена подсолнечные, тыквенные или льняные — 3 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- вода — 350 мл.
Способ приготовления:
- Берете 200 г овсянки.
- Допустим, вы не все семена высыпали в карман врага, чтобы оно потом прорастало в украинской земле. Тогда, если немного завалялось подсолнечных, тыквенных или льняных, — добавьте их к овсянке (где-то 3 ст. л. нужно).
- Плюс 2 ст. л. меда, 3 ст. л. растительного масла, пол чайной ложки соды и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
- Залейте смесь водой (350 мл), перемешайте и дайте настояться 30 минут. Хлопья впитывают воду и разбухают.
- Затем хлеб — в форму (если есть пергамент, то подложите) и в духовку.
- Выпекать 45—50 минут при 180 градусах, пока не появится золотая корочка. И не забудьте, что хлебу нужно дать остынуть.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+