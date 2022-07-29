Як приготувати вівсяний хліб: рецепт покроково

Чим замінити хліб під час війни: рецепт вівсяного хліба від Євгена Клопотенка

Воєнний час диктує свої умови, і це стосується і продуктів харчування. Черги в магазини і брак продовольства — ось те, з чим зіткнулися багато українців. І найскладніше, напевно, зараз купити хліб. Та якщо його не можна купити, то завжди можна приготувати самому! У цьому впевнений переможець проекту СТБ МастерШеф Євген Клопотенко, який ділиться простим рецептом вівсяного хліба з продуктів, доступних кожному. Дивіться рецепт вівсяного хліба — далі.

Інгредієнти:

вівсянка «геркулес» — 200 г;

насіння соняшникове, гарбузове чи лляне — 3 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

сіль — дрібка;

вода — 350 мл.

Спосіб приготування:

Берете 200 г вівсянки. Припустимо, ви не все насіння висипали в кишені ворога, щоб воно потім проростало в українській землі. Тоді, якщо трохи завалялося чи то соняшникового, чи то гарбузового, чи то лляного, — додайте їх до вівсянки (десь 3 ст. л.). Плюс 2 ст. л. меду, 3 ст. л. олії, пів чайної ложки соди і дрібку солі. Ретельно перемішайте. Залийте суміш водою (350 мл), знов перемішайте і дайте настоятися 30 хвилин. Пластівці всмоктують воду і пухкішають. Потім хліб — у форму (якщо є пергамент, то підкладіть) і в духовку. Пекти 45—50 хвилин за 180 градусів, доки не з’явиться золотава скоринка. І не забудьте, що хлібу треба дати охолонути.

Смачного!

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