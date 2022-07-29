Как приготовить овсяный хлеб: рецепт пошагово

Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко
Военное время диктует свои условия, и это касается и продуктов питания. Очереди в магазины и недостаток продовольствия — вот то, с чем столкнулись многие украинцы. И сложнее всего, наверное, сейчас купить хлеб. Но если его нельзя купить, то всегда можно приготовить самому! В этом уверен победитель проекта СТБ МастерШеф Евгений Клопотенко, который делится простым рецептом овсяного хлеба из продуктов, доступных каждому. Смотрите рецепт овсяного хлеба — далее.
Ингредиенты:
- овсянка «геркулес» — 200 г;
- семена подсолнечные, тыквенные или льняные — 3 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- вода — 350 мл.
Способ приготовления:
- Берете 200 г овсянки.
- Допустим, вы не все семена высыпали в карман врага, чтобы оно потом прорастало в украинской земле. Тогда, если немного завалялось подсолнечных, тыквенных или льняных, — добавьте их к овсянке (где-то 3 ст. л. нужно).
- Плюс 2 ст. л. меда, 3 ст. л. растительного масла, пол чайной ложки соды и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
- Залейте смесь водой (350 мл), перемешайте и дайте настояться 30 минут. Хлопья впитывают воду и разбухают.
- Затем хлеб — в форму (если есть пергамент, то подложите) и в духовку.
- Выпекать 45—50 минут при 180 градусах, пока не появится золотая корочка. И не забудьте, что хлебу нужно дать остынуть.
Приятного аппетита!
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