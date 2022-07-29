Как приготовить овсяный хлеб: рецепт пошагово

Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua

Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко

29.07.2022

Военное время диктует свои условия, и это касается и продуктов питания. Очереди в магазины и недостаток продовольствия — вот то, с чем столкнулись многие украинцы. И сложнее всего, наверное, сейчас купить хлеб. Но если его нельзя купить, то всегда можно приготовить самому! В этом уверен победитель проекта СТБ МастерШеф Евгений Клопотенко, который делится простым рецептом овсяного хлеба из продуктов, доступных каждому. Смотрите рецепт овсяного хлеба — далее.

рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • овсянка «геркулес» — 200 г;
  • семена подсолнечные, тыквенные или льняные — 3 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • вода — 350 мл.

Способ приготовления:

  1. Берете 200 г овсянки. 
  2. Допустим, вы не все семена высыпали в карман врага, чтобы оно потом прорастало в украинской земле. Тогда, если немного завалялось  подсолнечных, тыквенных или льняных, — добавьте их к овсянке (где-то 3 ст. л. нужно). 
  3. Плюс 2 ст. л. меда, 3 ст. л. растительного масла, пол чайной ложки соды и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
  4. Залейте смесь водой (350 мл), перемешайте и дайте настояться 30 минут. Хлопья впитывают воду и разбухают. 
  5. Затем хлеб — в форму (если есть пергамент, то подложите) и в духовку.
  6. Выпекать 45—50 минут при 180 градусах, пока не появится золотая корочка. И не забудьте, что хлебу нужно дать остынуть.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как приготовить овсяный хлеб: рецепт пошагово
Телеканал СТБ

Баклажаны-лодочки под сыром: рецепт от ведущей «Вікна-новини» Яны Брензей

 баклажаны рецепт
Телеканал СТБ

Блюда из баклажанов: топ-5 самых вкусных рецептов

 Как приготовить овсяный хлеб: рецепт пошагово
Телеканал СТБ

Огурцы с кетчупом: рецепт на зиму от участника «МастерШеф»

 Как приготовить овсяный хлеб: рецепт пошагово
Телеканал СТБ

Малосольные огурцы в пакете: рецепт приготовления

 Как приготовить овсяный хлеб: рецепт пошагово
Телеканал СТБ

Цветная капуста: топ-10 вариантов приготовления и любимый салат от Мирославы Ульяниной

 Как приготовить овсяный хлеб: рецепт пошагово
Телеканал СТБ

Малосольные огурцы: топ-5 самых вкусных рецептов от участников проекта «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить