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Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

08.03.2022

Що приготувати під час війни? Євген Клопотенко пропонує нам спробувати солодий рисовий пудинг. Рецепт  ―  далі в матеріалі. 

Інгредієнти:

  • рис ― 700―800 г
  • яйця ― 4 шт.
  • молоко ―  1 л
  • цукор ― 150―200 г

Спосіб приготування:

  1. Берете 700―800 г відвареного рису. Щоб зварити рис, залийте його водою у пропорції 1:2, доведіть до кипіння, накрийте і зніміть з вогню. За 30 хвилин він сам себе приготує. 
  2. В окремій мисці збиваєте 4 яйця з 1 л молока та 150―200 г цукру. Якщо молока немає, то є три варіанти на заміну: просто вода; вода+вершкове масло; сухе молоко, розведене водою. 
  3. Якщо у вас там є якась кориця на кухні, або ванільний цукор, або цедра, то додайте. 
  4. Рис перекладаєте у форму для запікання, заливаєте яєчною сумішшю та печете 45―60 хвилин за 180 градусів, доки не з’явиться золотава скоринка. Для мультиварки теж підходить.

Смачного!

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