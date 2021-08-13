Колумбійський брауні: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Колумбійський брауні з вареним згущеним молоком – легкий у приготуванні і надзвичайно смачний десерт. Секрет приготування неперевершеного колумбійського брауні нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

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Розігрійте духовку до 175 градусів.

Помістіть масло і чорний шоколад у велику важку каструлю і розтопіть на повільному вогні.

У мисці збийте яйця з цукром та ванільним екстрактом.

Додайте яєчну суміш у шоколад і добре збийте.

Додайте борошно і сіль. Збийте. Потім додайте молочний шоколад, покришений на дрібні шматочки. Збийте знову.

Помістіть половину суміші у форму для випікання, змащену маслом. Розподіліть варену згущенку по суміші. Вилийте залишики тіста поверх згущеного молока.

Випікайте 30―40 хвилин, або поки зубочистка не виходитиме майже сухою.