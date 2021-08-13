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Колумбійський брауні: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

13.08.2021

Колумбійський брауні з вареним згущеним молоком –  легкий у приготуванні і надзвичайно смачний десерт. Секрет приготування неперевершеного колумбійського брауні нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

брауни рецепт

Chocolate brownie squares with walnuts on cutting board, top view, horizontal composition. Flat lay food

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Інгредієнти:

  • вершкове масло кімнатної температури – 225 г
  • чорний шоколад – 4 плитки по 85 г
  • молочний шоколад – 2 плитки по 85 г 
  • цукор – 300 г
  • ваніль – 1/4 ч. л. 
  • великі курячі яйця – 4 шт.
  • борошно – 150 г 
  • сіль – 1/2 ч. л.
  • варене згущене молоко – 400 г
  • ягоди для презентації

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 175 градусів.
  2. Помістіть масло і чорний шоколад у велику важку каструлю і розтопіть на повільному вогні.
  3. У мисці збийте яйця з цукром та ванільним екстрактом.
  4. Додайте яєчну суміш у шоколад і добре збийте.
  5. Додайте борошно і сіль. Збийте. Потім додайте молочний шоколад, покришений на дрібні шматочки. Збийте знову. 
  6. Помістіть половину суміші у форму для випікання, змащену маслом. Розподіліть варену згущенку по суміші. Вилийте залишики тіста поверх згущеного молока.
  7. Випікайте 30―40 хвилин, або поки зубочистка не виходитиме майже сухою.
  8. Дайте охолонути і поріжте. Подавайте з ягодами.

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