Колумбійський брауні: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
13.08.2021
Колумбійський брауні з вареним згущеним молоком – легкий у приготуванні і надзвичайно смачний десерт. Секрет приготування неперевершеного колумбійського брауні нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- вершкове масло кімнатної температури – 225 г
- чорний шоколад – 4 плитки по 85 г
- молочний шоколад – 2 плитки по 85 г
- цукор – 300 г
- ваніль – 1/4 ч. л.
- великі курячі яйця – 4 шт.
- борошно – 150 г
- сіль – 1/2 ч. л.
- варене згущене молоко – 400 г
- ягоди для презентації
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 175 градусів.
- Помістіть масло і чорний шоколад у велику важку каструлю і розтопіть на повільному вогні.
- У мисці збийте яйця з цукром та ванільним екстрактом.
- Додайте яєчну суміш у шоколад і добре збийте.
- Додайте борошно і сіль. Збийте. Потім додайте молочний шоколад, покришений на дрібні шматочки. Збийте знову.
- Помістіть половину суміші у форму для випікання, змащену маслом. Розподіліть варену згущенку по суміші. Вилийте залишики тіста поверх згущеного молока.
- Випікайте 30―40 хвилин, або поки зубочистка не виходитиме майже сухою.
- Дайте охолонути і поріжте. Подавайте з ягодами.
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