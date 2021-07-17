Як щодо вишуканого і надзвичайно смачного недільного сніданку? Приготуємо креп-сюзет разом? Суддя «МастерШеф» Ектор Хімерес-Браво поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт млинців креп-сюзетт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Шоколад — 200 г

Вершки 30% — 150 г

Коньяк — 10 г

Млинці — 4-5 шт.

Черешня без кісточки — 100 г

Вишневий сік — 150 г

Масло вершкове — 40 г

Цедра лимона — 2 г

Паличка кориці — 1 шт.

Мед — 40 г

Коньяк — 50 г

Спосіб приготування:

Вершки розігріти до кипіння, додати шоколад, перемішати до однорідної маси і додати коньяк. Відправити у холодильник на 1 годину. Млинці скласти конвертиком і викласти на холодну пательню, додати зверху до млинців всі інгредієнти крім коньяка. Поставити на середній вогонь на 2 хвилини, перевернути млинці, додати коньяк та підпалити. Коли вогонь згасне, ваші млинці готові. Викладаємо теплі креп-сюзет і зверху на них — ганаш із шоколаду. Прикрашаємо м’ятою і черешнею.

Смачного!

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