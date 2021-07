Як щодо вишуканого і надзвичайно смачного недільного сніданку? Приготуємо креп-сюзет разом? Суддя «МастерШеф» Ектор Хімерес-Браво поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт млинців креп-сюзетт читайте в матеріалі.

Смачного!

