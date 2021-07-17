Креп-сюзетт: рецепт млинців від Ектора Хіменеса-Браво
17.07.2021
Як щодо вишуканого і надзвичайно смачного недільного сніданку? Приготуємо креп-сюзет разом? Суддя «МастерШеф» Ектор Хімерес-Браво поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт млинців креп-сюзетт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Шоколад — 200 г
- Вершки 30% — 150 г
- Коньяк — 10 г
- Млинці — 4-5 шт.
- Черешня без кісточки — 100 г
- Вишневий сік — 150 г
- Масло вершкове — 40 г
- Цедра лимона — 2 г
- Паличка кориці — 1 шт.
- Мед — 40 г
- Коньяк — 50 г
Спосіб приготування:
- Вершки розігріти до кипіння, додати шоколад, перемішати до однорідної маси і додати коньяк. Відправити у холодильник на 1 годину.
- Млинці скласти конвертиком і викласти на холодну пательню, додати зверху до млинців всі інгредієнти крім коньяка. Поставити на середній вогонь на 2 хвилини, перевернути млинці, додати коньяк та підпалити. Коли вогонь згасне, ваші млинці готові.
- Викладаємо теплі креп-сюзет і зверху на них — ганаш із шоколаду. Прикрашаємо м’ятою і черешнею.
Смачного!
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