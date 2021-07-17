Креп-сюзетт: рецепт блинов от Эктора Хименеса-Браво
17.07.2021
Как насчет изысканного и вкуснейшего воскресного завтрака? Приготовим креп-сюзет вместе? Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт блинов креп-сюзетт читайте в материале.
Ингредиенты:
- Шоколад — 200 г
- Сливки 30% — 150 г
- Коньяк — 10 г
- Блины — 4-5 шт.
- Черешня без косточки — 100 г
- Вишневый сок — 150 г
- Масло сливочное — 40 г
- Цедра лимона — 2 г
- Палочка корицы — 1 шт.
- Мед — 40 г
- Коньяк — 50 г
Способ приготовления:
- Сливки разогреть до кипения, добавить шоколад, перемешать до однородной массы и влить коньяк. Отправить в холодильник на 1 час.
- Блины сложить конвертиком и выложить на холодную сковороду, добавить сверху блинов все ингредиенты кроме коньяка. Поставить на средний огонь на 2 минуты, перевернуть блины, добавить коньяк и поджечь. Когда огонь погаснет, ваши блины готовы.
- Выкладываем теплые креп-сюзет и сверху на них — ганаш из шоколада. Украшаем мятой и черешней.
Приятного аппетита!
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