Как насчет изысканного и вкуснейшего воскресного завтрака? Приготовим креп-сюзет вместе? Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт блинов креп-сюзетт читайте в материале.

Ингредиенты:

Шоколад — 200 г

Сливки 30% — 150 г

Коньяк — 10 г

Блины — 4-5 шт.

Черешня без косточки — 100 г

Вишневый сок — 150 г

Масло сливочное — 40 г

Цедра лимона — 2 г

Палочка корицы — 1 шт.

Мед — 40 г

Коньяк — 50 г

Способ приготовления:

Сливки разогреть до кипения, добавить шоколад, перемешать до однородной массы и влить коньяк. Отправить в холодильник на 1 час. Блины сложить конвертиком и выложить на холодную сковороду, добавить сверху блинов все ингредиенты кроме коньяка. Поставить на средний огонь на 2 минуты, перевернуть блины, добавить коньяк и поджечь. Когда огонь погаснет, ваши блины готовы. Выкладываем теплые креп-сюзет и сверху на них — ганаш из шоколада. Украшаем мятой и черешней.

Приятного аппетита!

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