Торт-морозиво OREO: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
16.07.2021
Торт-морозиво – неймовірно смачний десерт, який можна приготувати для всієї родини. Суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт страви читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- печиво Oreo (дрібно подрібнене) — 54 шт.;
- вершкове масло (розтоплене) — 10 ст. л.;
- жирні вершки — 1 л;
- екстракт ванілі — 2 ст. л.;
- згущене молоко — 1 банка.
Спосіб приготування:
- Змішайте крихти Oreo з маслом до однорідної маси.
- Розділіть суміш навпіл.
- У форму для випікання помістіть половину суміші, поставте в морозилку.
- Зробіть теж саме з іншою половиною суміші. У вас має вийти два заморожених пласта.
- Приготуйте морозиво, добре збивши жирні вершки, згущене молоко та екстракт ванілі.
- Зробіть «бутерброд»: на заморожену скоринку викладайте морозиво, накрийте другим пластом;
- Заморозьте на ніч, подавайте і насолоджуйтесь!
Смачного!
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