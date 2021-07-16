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Торт-морозиво OREO: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

16.07.2021

Торт-морозиво – неймовірно смачний десерт, який можна приготувати для всієї родини. Суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт страви читайте в матеріалі.  

Інгредієнти: ⁣⁣⁣

  • печиво Oreo⁣⁣ (дрібно подрібнене) — 54 шт.;
  • вершкове масло (розтоплене) — 10 ст. л.;
  • жирні вершки — 1 л;
  • екстракт ванілі — 2 ст. л.⁣;
  • згущене молоко — 1 банка⁣.

⁣⁣⁣Спосіб приготування:

  1.  Змішайте крихти Oreo з маслом до однорідної маси.
  2.  Розділіть суміш навпіл.
  3. У форму для випікання помістіть половину суміші, поставте в морозилку.
  4. Зробіть теж саме з іншою половиною суміші. У вас має вийти два заморожених пласта.
  5. Приготуйте морозиво, добре збивши жирні вершки, згущене молоко та екстракт ванілі.
  6. Зробіть «бутерброд»: на заморожену скоринку викладайте морозиво, накрийте другим пластом;
  7. Заморозьте на ніч, подавайте і насолоджуйтесь! ⁣

Смачного!

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