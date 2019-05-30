Незвичайні кабачкові оладки із сиром – ідеальна страва, особливо в літню пору. Це не лише корисно та ситно, а й смачно. Учасниця «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилася п’ятьма найкращими рецептами приготування оладок з кабачків. Читайте в матеріалі.

Оладки з кабачків із цукром

Інгредієнти:

Кабачки – 450 г

Цукор – 3 – 4 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Сіль – 1/2 ч. л.

Борошно – 1/2 скл.

Приготування:

Кабачки очистити від шкірки. Натерти на дрібній тертці. Додати цукор, сіль, яйце. Всипати борошно. Перемішати. Смажити на середньому вогні кілька хвилин з кожного боку до рум’яності. Подати зі сметаною або варенням.

Оладки з кабачків із зеленню

Інгредієнти:

Кабачки – 500 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 2 ст. л.

Свіжий кріп

Часник – 1 зубчик

Зелена цибуля

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Приготування:

Кабачки натерти на крупній тертці. Нарізати цибулю та кріп. Додати до кабачків. Перемішати. Додати яйце, вичавити часник. Посолити. Всипати борошно, знову перемішати до однорідності. Обсмажити на олії кілька хвилин із кожного боку. Подавати як гарнір до м’яса або як самостійну страву зі сметаною.

Оладки з кабачків із яйцем

Інгредієнти:

Кабачки – 500 г

Яйце – 1 шт.

Сіль – 1/2 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Борошно – 1/2 скл.

Приготування:

Кабачки натерти на тертці. Додати 1 яйце і добре перемішати. Додати сіль і цукор. Всипати борошно, перемішати. Розігріти олію. Викласти ложкою невеликі оладки на сковороду. Смажити кілька хвилин з кожного боку, поки оладки не стануть рум’яними.

Оладки з кабачків із сиром

Інгредієнти:

Терті кабачки – 4 скл.

Олія – ​​2 ст. л.

Цибулина – 2 шт.

Часник – 2 зубчики

Рублена зелень – 3 ст. л.

Яйця – 3 шт.

Хлібні крихти – 1 скл.

Тертий твердий сир – 1 скл.

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Приготування:

Дрібно нарізати цибулю, смажити на олії 5 хвилин. Додати подрібнений часник і кабачки та готувати на середньому вогні близько 5 хвилин. Додати рублену зелень, дрібку чорного перцю, перемішати та зняти з вогню. Перекласти в миску. Додати яйця, хлібні крихти або покришений крекер, склянку тертого сиру. Перемішати і сформувати коржі діаметром 7 – 8 см. Налити на пательню олію шаром 1 см, розігріти на середньому вогні. Обсмажувати оладки по 3 – 4 штуки за раз до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Готові оладки скласти на блюдо, можна посипати зверху тертим сиром.

Оладки з кабачків із панірувальними сухарями

Інгредієнти:

Великий кабачок

Яйця – 1 – 2 шт.

Панірувальні сухарі – 1/2 скл.

Сіль – 1/2 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Приготування:

Кабачок вимити, очистити та натерти на крупній тертці. Дати постояти деякий час, щоб пустив сік. Віджати сік, злити. Додати яйце і панірувальні сухарі, приправити сіллю та цукром. Ретельно перемішати. Розігріти в сковороді олію. Великою ложкою викласти оладки, обсмажити з одного боку до рум’яності, перевернути, обсмажити ще кілька хвилин. Подавати зі сметаною, варенням або цукром.

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