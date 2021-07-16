Торт-мороженое OREO: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
16.07.2021
Торт-мороженое — невероятно вкусный десерт, который можно приготовить для всей семьи. Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт блюда читайте в материале.
Ингредиенты:
- печенье Oreo (мелко измельченное) — 54 шт.;
- сливочное масло (растопленное) — 10 ст. л.;
- жирные сливки — 1 л;
- экстракт ванили — 2 ст. л.;
- сгущенное молоко — 1 банка.
Способ приготовления:
- Смешайте крошку печенья Oreo с маслом до однородной массы.
- Разделите смесь пополам.
- В форму для выпекания поместите половину смеси, поставьте в морозилку.
- Сделайте тоже самое с другой половиной смеси. У вас должно получиться два замороженных пласта.
- Приготовьте мороженое, хорошо сбив жирные сливки, сгущенное молоко и экстракт ванили.
- Сделайте «бутерброд»: на замороженную корку выкладывайте мороженое, накройте вторым пластом.
- Заморозьте на ночь, подавайте и наслаждайтесь!
Приятного аппетита!
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