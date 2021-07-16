Торт-мороженое — невероятно вкусный десерт, который можно приготовить для всей семьи. Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт блюда читайте в материале.

Ингредиенты: ⁣⁣⁣

печенье Oreo⁣⁣ (мелко измельченное) — 54 шт.;

сливочное масло (растопленное) — 10 ст. л.;

жирные сливки — 1 л⁣;

экстракт ванили — 2 ст. л.⁣;

сгущенное молоко — 1 банка⁣.

⁣⁣⁣Способ приготовления:

Смешайте крошку печенья Oreo с маслом до однородной массы. Разделите смесь пополам. В форму для выпекания поместите половину смеси, поставьте в морозилку. Сделайте тоже самое с другой половиной смеси. У вас должно получиться два замороженных пласта. Приготовьте мороженое, хорошо сбив жирные сливки, сгущенное молоко и экстракт ванили. Сделайте «бутерброд»: на замороженную корку выкладывайте мороженое, накройте вторым пластом. Заморозьте на ночь, подавайте и наслаждайтесь! ⁣

Приятного аппетита!

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