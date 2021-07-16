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Торт-мороженое OREO: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

16.07.2021

Торт-мороженое — невероятно вкусный десерт, который можно приготовить для всей семьи. Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт блюда читайте в материале.

Ингредиенты: ⁣⁣⁣

  • печенье Oreo⁣⁣ (мелко измельченное) — 54 шт.;
  • сливочное масло (растопленное) — 10 ст. л.;
  • жирные сливки — 1 л⁣;
  • экстракт ванили — 2 ст. л.⁣;
  • сгущенное молоко — 1 банка⁣.

⁣⁣⁣Способ приготовления:

  1. Смешайте крошку печенья Oreo с маслом до однородной массы.
  2. Разделите смесь пополам.
  3. В форму для выпекания поместите половину смеси, поставьте в морозилку.
  4. Сделайте тоже самое с другой половиной смеси. У вас должно получиться два замороженных пласта.
  5. Приготовьте мороженое, хорошо сбив жирные сливки, сгущенное молоко и экстракт ванили.
  6. Сделайте «бутерброд»: на замороженную корку выкладывайте мороженое, накройте вторым пластом.
  7. Заморозьте на ночь, подавайте и наслаждайтесь! ⁣

Приятного аппетита!

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