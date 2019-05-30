Оладьи из кабачков: 5 вкусных рецептов от Юлии Проходы
30.05.2019
Необычные кабачковые оладьи с сыром – идеальное блюдо, особенно в летнюю пору. Это не только полезно и сытно, но и вкусно. Участница «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась пятью лучшими рецептами приготовления оладий из кабачков. Читайте в материале.
Оладьи из кабачков с сахаром
Ингредиенты:
- Кабачки – 450 г
- Сахар – 3–4 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Мука – 1/2 ст.
Приготовление:
- Кабачки очистить от кожицы.
- Натереть на мелкой терке.
- Добавить сахар, соль, яйцо. Всыпать муку. Перемешать.
- Жарить на среднем огне несколько минут с каждой стороны до румяности.
- Подать со сметаной или вареньем.
Оладьи из кабачков с зеленью
Ингредиенты:
- Кабачки – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Свежий укроп
- Чеснок – 1 зубчик
- Зеленый лук
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Приготовление:
- Кабачки натереть на крупной терке.
- Нарезать лук и укроп. Добавить к кабачкам. Перемешать.
- Добавить яйцо, выдавить чеснок. Посолить.
- Всыпать муку, снова перемешать до однородности.
- Обжарить на растительном масле несколько минут с каждой стороны.
- Подавать как гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо со сметаной.
Оладьи из кабачков с яйцом
Ингредиенты:
- Кабачки – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Мука – 1/2 ст.
Приготовление:
- Кабачки натереть на терке.
- Добавить 1 яйцо и хорошо перемешать. Добавить соль и сахар.
- Всыпать муку, перемешать.
- Разогреть растительное масло. Выложить ложкой небольшие оладьи на сковороду.
- Жарить несколько минут с каждой стороны, пока оладьи не станут румяными.
Оладьи из кабачков с сыром
Ингредиенты:
- Тертые кабачки – 4 ст.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Луковица – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Рубленая зелень – 3 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
- Хлебные крошки – 1 ст.
- Тертый твердый сыр – 1 ст.
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Приготовление:
- Мелко нарезать лук, жарить на растительном масле 5 минут.
- Добавить измельченный чеснок и кабачки и готовить на среднем огне около 5 минут.
- Добавить рубленую зелень, щепотку черного перца, перемешать и снять с огня.
- Переложить в миску. Добавить яйца, хлебные крошки или крошеные крекеры, стакан тертого сыра.
- Перемешать и сформировать лепешки диаметром 7–8 см.
- Налить на сковороду растительное масло слоем 1 см, разогреть на среднем огне.
- Обжаривать оладьи по 3–4 штуки за раз до золотистого цвета, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
- Готовые оладьи сложить на сервировочное блюдо, можно посыпать сверху тертым сыром.
Оладьи из кабачков и панировочных сухарей
Ингредиенты:
- Крупный кабачок
- Яйца – 1–2 шт.
- Панировочные сухари – 1/2 ст.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
Приготовление:
- Кабачок вымыть, очистить и натереть на крупной терке.
- Дать постоять некоторое время, чтобы пустил сок. Отжать сок, слить.
- Добавить яйцо и панировочные сухари, приправить солью и сахаром. Тщательно перемешать.
- Разогреть в сковороде масло.
- Большой ложкой выложить оладьи, обжарить с одной стороны до румяности, перевернуть, обжарить еще несколько минут.
- Подавать со сметаной, вареньем или сахаром.
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