Хотите узнать, как вкусно приготовить кабачки в духовке? Предлагаем вашему вниманию 10 рецептов запеченных кабачков от участника самого кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича. Каждый из них приятно удивит необычными вкусовыми сочетаниями, а приготовление не отнимет много времени. Смотрите простые рецепты кабачков в духовке прямо сейчас!

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Кабачки с сыром

Ингредиенты:

2 небольших кабачка

50 г сыра

Соль и специи по вкусу

Приготовление:

Разогреть духовку до 180–200 °C. Кабачки помыть, нарезать тоненькими, но не прозрачными, кружочками. Подсолить. На средней терке натереть сыр. Укрыть металлический противень пергаментом, фольгой или вставить силиконовую формочку. Выложить ломтики кабачков на подготовленную поверхность, посыпать сыром и специями. Запекать 10–15 мин.

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Кабачки, запеченные с яйцом и сыром

Ингредиенты:

2 средних кабачка

30–50 г твердого сыра

3 куриных яйца

Зелень

Приготовление:

Помыть кабачки, очистить от кожицы. Нарезать кольцами или кубиками. Форму для выпекания выстелить пергаментом, смазать растительным маслом, выложить туда кабачки. Взбить яйца с солью и перцем. Вылить на овощи. На крупной терке натереть сыр. Посыпать кабачки. Запекать в духовом шкафу 35–40 мин. при температуре 200–220 °C. Перед подачей украсить мелко порубленной зеленью.

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Закуска из кабачков и пармезана

Ингредиенты:

2–3 кабачка

1 яичный белок (или целое яйцо)

панировочные сухари или измельченный сухой хлеб

50 г сыра “Пармезан” (или другой подобный)

Соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

Белок (или яйцо) слегка взбить с солью. В другой емкости смешать панировочные сухари с половинкой тертого пармезана. Соль и сухие травы добавить по вкусу. Нарезать кабачки на продольные кусочки. Окунуть каждый кусочек в белок, а затем обвалять в сухарях. Выстелить дно противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить кабачки. Запекать 15–20 мин. при температуре 200 °C. Через 7–10 мин после начала запекания перевернуть палочки на другую сторону. Готовое блюдо подавать с соусом из натурального йогурта, зелени и приправ.

Кабачки, запеченные с картофелем и помидором

Ингредиенты:

1 кабачок

5–6 средних картофелин

4–5 твердых помидоров

1 большая луковица

3 зубчика чеснока

30–40 г сыра

Масло

Соль, специи по вкусу

Зелень

Приготовление:

Лук почистить, мелко нарезать. Вместе с подавленным чесноком слегка поджарить на сковородке. Выстелить дно формы или противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить туда жареный чеснок с луком. Чищеную картошку, помидоры и кабачок нарезать кольцами. Выложить на лук в такой поочередности: картофель-помидор-кабачок. Посолить, добавить специи. Выпекать 50 мин. в духовом шкафу при температуре 200–220 °C. Готовое блюдо посыпать тертым сыром, украсить зеленью.

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Кабачки, запеченные с грибами и сыром

Ингредиенты:

2 кабачка

200–300 г свежих грибов

1 луковица

30–40 г сыра

Соль, специи, зелень по вкусу

Приготовление:

Кабачки помыть, нарезать полукольцами. Помыть грибы, покрошить. Очистить луковицу, мелко нарезать. Натереть сыр. Выстелить дно формы или противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выкладывать на дно кабачки, грибы, лук. Добавить соль, приправы по вкусу. Сверху посыпать сыром и зеленью. Накрыть форму фольгой. Запекать при температуре 200–220 °C. После 20 мин. убрать фольгу, запекать до готовности овощей.

Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

2–3 молодых кабачка

200 г зерненого творога

40–50 г твердого сыра

3 зубчика чеснока

2 куриных яйца

Подсолнечное масло

Зелень

Соль, специи

Приготовление:

Натереть кабачки на крупную терку. Посолить, оставить, чтобы пустили сок. Сыр натереть на крупную терку, смешать с творогом. В полученную смесь выдавить чеснок. Добавить соль, яйца, слегка взбить. Отжать кабачки, слить весь сок. Выстелить дно формы или противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить кабачки, залить яично-сырной массой. Добавить зелень. Запекать в духовке при температуре 250 °C 30–40 мин.

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Кофейный шоколадный кекс с цукини

Ингредиенты:

2 ст. тертого цукини

85 г растопленного сливочного масла

1 яйцо

1 ст. муки

¼ ст. какао-порошка

1 ч. л. соды

½ ч. л. корицы

½ пакетика ванилина

¾ ст. сахара

¼ ч. л. растворимого кофе

¼ ч. л. соли

2 ст. л. шоколадных капель

Оливковое масло

Приготовление:

Муку смешать с какао, ванилином, содой и солью. Яйцо взбить с сахаром. Добавить кофе и сливочное масло. Взбить еще раз. Из тертого цукини слегка отжать лишнюю влагу и добавить к яичной смеси. Перемешать и соединить с сухими ингредиентами. Снова перемешать. Форму смазать оливковым маслом и слегка присыпать мукой. Выложить тесто в форму для кекса и отправить в духовку выпекаться в течение 50 мин. при 180 °С. За 20 мин. до конца выпекания посыпать шоколадными каплями. Готовность кекса проверить зубочисткой.

Запеченные лодочки из кабачков

Ингредиенты:

2 кабачка

250 г куриного филе

1 болгарский перец

1 помидор

1 морковь

1 луковица

½ банки черных оливок

100 г твердого сыра

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Приготовление:

Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на масле. Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать кетчупом. Оливки разрезать на половинки. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарезать кубиками. Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу. Получившуюся начинку выложить в лодочки из кабачков. Переложить на смазанный маслом противень и запекать 30 мин. при 200 °С. За 5 мин. до готовности посыпать тертым сыром.

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Фриттата с кабачками

Ингредиенты:

3 кабачка

4–5 яиц

50 мл молока

1 луковица

2 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

2 ст. л. подсолнечного масла

Зелень по вкусу

Соль, перец

Приготовление:

Кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 0,4 см. Лук и чеснок мелко порубить и обжарить на масле до прозрачности. Добавить в сковороду кабачки и тушить 7 мин., периодически помешивая. Яйцо взбить с молоком, солью и перцем. Сыр натереть. Зелень мелко порубить. Добавить все к яичной массе и перемешать. Затем добавить тушеные кабачки. Форму для выпекания смазать маслом и выложить получившуюся смесь. Выпекать 30–40 мин. при 180 °С.

Кабачки по-гречески

Ингредиенты:

Молодой кабачок – 1 шт.

Зеленый лук – 3–4 шт.

Шпинат – 20 грамм

Салат – 3–4 листочка

Болгарский перец – 2–3 шт.

Помидор – 1 шт.

Укроп – 3–4 шт.

Лимон – 1\2 шт.

Оливковое масло

Мука

Соль, сахар, перец по вкусу.

Приготовление:

Очистить кабачок и нарезать тонкими кружочками. Обвалить в муке и поджарить в оливковом масле. Измельчить зеленый лук и также обжарить на сковороде. Добавить мелко нарезанные листья шпината, салат, болгарский перец, помидоры и зелень. Тушить на медленном огне, посолив и поперчив. Добавить обжаренные кабачки. Полить соком половинки лимона. Запекать в духовке 15–20 минут. Подавать кабачки по-гречески стоит охлажденными. Для украшения – посыпать мелко нарезанным укропом.

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