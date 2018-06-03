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Телеканал СТБ / Суп-пюре из кабачков: рецепт приготовления

Суп-пюре из кабачков: рецепт приготовления

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Суп-пюре из кабачков — невероятно вкусное и нежное летнее блюдо, которое полюбят все члены семьи. Он очень прост в приготовлении и требует бюджетного набора продуктов, которые найдутся в каждом доме. Читайте в нашем материале, как приготовить суп-пюре из кабачков, и наслаждайтесь изысканным вкусом этого блюда.  

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 4 шт.
  • картофель — 2 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • сливки 20% — 200 мл
  • куриный бульон — 1 л
  • гренки — 10 шт.
  • соль — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите кабачки, картофель, морковь и лук.
  2. Разогрейте в кастрюле растительное масло, обжарьте раздавленный чеснок с луком.
  3. Нарежьте кабачки, картофель и морковь. Тушите в кастрюле 7 минут, постоянно помешивая.
  4. Добавьте куриный бульон и доведите овощи до готовности.
  5. Разогрейте сливки.
  6. Слейте бульон в отдельную емкость.
  7. Взбейте овощи блендером до состояния пюре.
  8. Добавьте горячие сливки и бульон к овощам, чтобы добиться нужной консистенции. Прогрейте суп, постоянно помешивая.
  9. Накройте кастрюлю полотенцем и дайте настояться.
  10. Поджарьте гренки на сухой сковороде.
  11. Подавайте суп вместе с гренками.

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