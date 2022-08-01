Колумбийский брауни: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Колумбийский брауни с вареным сгущенным молоком ― легкий в приготовлении и очень вкусный десерт. Секрет приготовления невероятного колумбийского брауни нам открыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:
- сливочное масло комнатной температуры ― 225 г
- черный шоколад ― 4 плитки по 85 г
- молочный шоколад ― 2 плитки по 85 г
- сахар ― 300 г
- ваниль ― 1/4 ч. л.
- большие куриные яйца ― 4 шт.
- мука ― 150 г
- соль ― 1/2 ч. л.
- вареное сгущенное молоко ― 400 г
- ягоды для презентации
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Поместите масло и черный шоколад в большую тяжелую кастрюлю и расплавьте на медленном огне.
- В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным экстрактом.
- Добавьте яичную смесь в шоколад и хорошо взбейте.
- Добавьте муку и соль. Взбейте. Затем добавьте молочный шоколад, разломанный на мелкие кусочки. Взбейте снова.
- Поместите половину смеси в форму для выпекания, смазанную сливочным маслом. Распределите вареную сгущенку по смеси. Вылейте остатки теста поверх сгущенного молока.
- Выпекайте 30―40 минут, или пока зубочистка не будет выходить почти сухой.
- Дайте остыть и нарежьте. Подавайте с ягодами.
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