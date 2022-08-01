Колумбійський брауні: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Колумбійський брауні з вареним згущеним молоком – легкий у приготуванні і надзвичайно смачний десерт. Секрет приготування неперевершеного колумбійського брауні нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Креп-сюзетт: рецепт млинців від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти:

вершкове масло кімнатної температури – 225 г

чорний шоколад – 4 плитки по 85 г

молочний шоколад – 2 плитки по 85 г

цукор – 300 г

ваніль – 1/4 ч. л.

великі курячі яйця – 4 шт.

борошно – 150 г

сіль – 1/2 ч. л.

варене згущене молоко – 400 г

ягоди для презентації

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 175 градусів. Помістіть масло і чорний шоколад у велику важку каструлю і розтопіть на повільному вогні. У мисці збийте яйця з цукром та ванільним екстрактом. Додайте яєчну суміш у шоколад і добре збийте. Додайте борошно і сіль. Збийте. Потім додайте молочний шоколад, покришений на дрібні шматочки. Збийте знову. Помістіть половину суміші у форму для випікання, змащену маслом. Розподіліть варену згущенку по суміші. Вилийте залишики тіста поверх згущеного молока. Випікайте 30―40 хвилин, або поки зубочистка не виходитиме майже сухою. Дайте охолонути і поріжте. Подавайте з ягодами.

Більше на тему: Торт-морозиво OREO: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ