Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко
Что приготовить во время войны? Победитель проекта СТБ МастерШеф и ведущий проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» предлагает нам попробовать сладкий рисовый пудинг. Рецепт ― далее в материале.
Ингредиенты:
- рис ― 700―800 г
- яйца ― 4 шт.
- молоко ― 1 л
- сахар ― 150―200 г
Способ приготовления:
- Берете 700―800 г отварного риса. Чтобы сварить рис, просто залейте его водой в соотношении 1:2, доведите до кипения, накройте и снимите с огня. За 30 минут он сам себя приготовит.
- В отдельной миске взбиваете 4 яйца с 1л молока и 150―200 г сахара. Если молока нет, то есть три варианта на замену: просто вода; вода+сливочное масло; сухое молоко, разбавленное водой.
- Если у вас там есть какая-нибудь корица на кухне, или ванильный сахар, или цедра, то добавьте.
- Рис перекладываете в форму для запекания, заливаете яичной смесью и печете 45―60 минут при 180 градусах, пока не появится золотистая корочка. Для мультиварки тоже подходит.
Приятного аппетита!
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