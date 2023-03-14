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Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

14.03.2023

Что приготовить во время войны? Победитель проекта СТБ МастерШеф и ведущий проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» предлагает нам попробовать сладкий рисовый пудинг. Рецепт ― далее в материале.

Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • рис ― 700―800 г
  • яйца ― 4 шт.
  • молоко ― 1 л
  • сахар ― 150―200 г

Способ приготовления:

  1. Берете 700―800 г отварного риса. Чтобы сварить рис, просто залейте его водой в соотношении 1:2, доведите до кипения, накройте и снимите с огня. За 30 минут он сам себя приготовит.
  2. В отдельной миске взбиваете 4 яйца с 1л молока и 150―200 г сахара. Если молока нет, то есть три варианта на замену: просто вода; вода+сливочное масло; сухое молоко, разбавленное водой.
  3. Если у вас там есть какая-нибудь корица на кухне, или ванильный сахар, или цедра, то добавьте.
  4. Рис перекладываете в форму для запекания, заливаете яичной смесью и печете 45―60 минут при 180 градусах, пока не появится золотистая корочка. Для мультиварки тоже подходит.

Приятного аппетита!

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