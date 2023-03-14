Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

Что приготовить во время войны? Победитель проекта СТБ МастерШеф и ведущий проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» предлагает нам попробовать сладкий рисовый пудинг. Рецепт ― далее в материале.

Берете 700―800 г отварного риса. Чтобы сварить рис, просто залейте его водой в соотношении 1:2, доведите до кипения, накройте и снимите с огня. За 30 минут он сам себя приготовит.

В отдельной миске взбиваете 4 яйца с 1л молока и 150―200 г сахара. Если молока нет, то есть три варианта на замену: просто вода; вода+сливочное масло; сухое молоко, разбавленное водой.

Если у вас там есть какая-нибудь корица на кухне, или ванильный сахар, или цедра, то добавьте.