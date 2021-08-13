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Колумбийский брауни: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

13.08.2021

Колумбийский брауни с вареным сгущенным молоком ― легкий в приготовлении и очень вкусный десерт. Секрет приготовления невероятного колумбийского брауни нам открыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

брауни рецепт

Chocolate brownie squares with walnuts on cutting board, top view, horizontal composition. Flat lay food

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Ингредиенты:

  • сливочное масло комнатной температуры ― 225 г
  • черный шоколад ― 4 плитки по 85 г
  • молочный шоколад ― 2 плитки по 85 г
  • сахар ― 300 г
  • ваниль ― 1/4 ч. л.
  • большие куриные яйца ― 4 шт.
  • мука ― 150 г
  • соль ― 1/2 ч. л.
  • вареное сгущенное молоко ― 400 г
  • ягоды для презентации

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Поместите масло и черный шоколад в большую тяжелую кастрюлю и расплавьте на медленном огне.
  3. В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным экстрактом.
  4. Добавьте яичную смесь в шоколад и хорошо взбейте.
  5. Добавьте муку и соль. Взбейте. Затем добавьте молочный шоколад, разломанный на мелкие кусочки. Взбейте снова.
  6. Поместите половину смеси в форму для выпекания, смазанную сливочным маслом.  Распределите вареную сгущенку по смеси. Вылейте остатки теста поверх сгущенного молока.
  7. Выпекайте 30―40 минут, или пока зубочистка не будет выходить почти сухой.
  8. Дайте остыть и нарежьте. Подавайте с ягодами.

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