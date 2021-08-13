Колумбийский брауни: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Колумбийский брауни с вареным сгущенным молоком ― легкий в приготовлении и очень вкусный десерт. Секрет приготовления невероятного колумбийского брауни нам открыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты:

сливочное масло комнатной температуры ― 225 г

черный шоколад ― 4 плитки по 85 г

молочный шоколад ― 2 плитки по 85 г

сахар ― 300 г

ваниль ― 1/4 ч. л.

большие куриные яйца ― 4 шт.

мука ― 150 г

соль ― 1/2 ч. л.

вареное сгущенное молоко ― 400 г

ягоды для презентации

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Поместите масло и черный шоколад в большую тяжелую кастрюлю и расплавьте на медленном огне. В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным экстрактом. Добавьте яичную смесь в шоколад и хорошо взбейте. Добавьте муку и соль. Взбейте. Затем добавьте молочный шоколад, разломанный на мелкие кусочки. Взбейте снова. Поместите половину смеси в форму для выпекания, смазанную сливочным маслом. Распределите вареную сгущенку по смеси. Вылейте остатки теста поверх сгущенного молока. Выпекайте 30―40 минут, или пока зубочистка не будет выходить почти сухой. Дайте остыть и нарежьте. Подавайте с ягодами.

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