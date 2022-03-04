Певица Злата Огневич осудила подлую российскую агрессию в Украине. Она призвала россиян остановить путина и заявила, что никогда не станет рабой его кровавого режима. Все подробности ― далее.

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Как и многие украинские артисты, Злата Огневич открыто осуждает подлое нападение на Украину путина и призывает россиян спасти себя наконец от тиранического кремлевского режима.

«Нас не нужно спасать! Россия, спасите лучше себя от убийцы, тирана и зверя, пока еще не поздно!» ― написала на своей странице в Instagram певица.

Кроме того, Злата Огневич заявила, что Украина никогда не сдастся, ведь мы свободолюбивый народ, который любит свою страну.

«Я никогда не буду рабой, я никогда не буду расплачиваться рублями, я никогда не буду плясать под дудку кровавого диктатора, выполняя его законы и закрывая глаза на правду. Мы, украинцы, не такие. Ген свободы течет у нас в крови», ― сказала певица.

Девушка также поделилась, что ее мама родилась в россии, а папа в свое время служил в российском военном флоте. Все детство Злата провела в Крыму, куда к ним приезжали друзья из россии и беларуси, но такого ужаса никто не мог представить!

«Мы никогда не могли представить, даже в самом страшном сне, что наши соседи решат нажать на кнопку и будут лететь ракеты, и будут гибнуть дети, и украинцы будут в страхе и ужасе прятаться в подвалах и молиться, чтобы завтрашний день настал», ― со слезами на глазах сказала Злата Огневич.

В конце певица поблагодарила Вооруженные Силы Украины и президента Зеленского, а также заверила, что мы никогда не сдадимся!

Слава Украине и всему украинскому народу!

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