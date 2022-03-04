Нас не треба рятувати: Злата Огнєвіч про російську агресію
Співачка Злата Огнєвіч засудила підлу російську агресію в Україні. Вона закликала росіян зупинити путіна і заявила, що ніколи не стане рабою його кривавого режиму. Всі подробиці ― далі.
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Як і багато українських артистів, Злата Огнєвіч відкрито засуджує підлий напад на Україну путіна і закликає росіян врятувати себе нарешті від тиранічного кремлівського режиму.
«Нас не треба рятувати! Росія, врятуйте краще себе від убивці, тирана і звіра, поки ще не пізно! ― написала на своїй сторінці в Instagram співачка.
Крім того, Злата Огнєвіч заявила, що Україна ніколи не здасться, адже ми є волелюбним народом, який любить свою країну.
«Я ніколи не буду рабою, я ніколи не розплачуватимуся рублями, я ніколи не буду танцювати під дудку кривавого диктатора, виконуючи його закони і заплющуючи очі на правду. Ми, українці, не такі. Ген свободи тече в нас у крові», ― сказала співачка.
Дівчина також поділилася, що її мама народилася в росії, а тато свого часу служив у російському військовому флоті. Усе дитинство Злата провела в Криму, куди до них приїжджали друзі з росії та білорусі, але такого жаху ніхто не міг уявити!
«Ми ніколи не могли уявити, навіть у найстрашнішому сні, що наші сусіди вирішать натиснути на кнопку і летітимуть ракети, і гинутимуть діти, і українці будуть у страху та жаху ховатися у підвалах і молитися, щоб завтрашній день настав», ― зі сльозами на очах сказала Злата Огнєвіч.
Наприкінці співачка подякувала Збройним Силам України та президентові Зеленському, а також запевнила, що ми ніколи не здамося!
Слава Україні та всьому українському народові!
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