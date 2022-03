Співачка Злата Огнєвіч засудила підлу російську агресію в Україні. Вона закликала росіян зупинити путіна і заявила, що ніколи не стане рабою його кривавого режиму. Всі подробиці ― далі.

Більше на тему: Солістка Філадельфійського балету Оксана Маслова закликає світ допомогти Україні

Як і багато українських артистів, Злата Огнєвіч відкрито засуджує підлий напад на Україну путіна і закликає росіян врятувати себе нарешті від тиранічного кремлівського режиму.

Крім того, Злата Огнєвіч заявила, що Україна ніколи не здасться, адже ми є волелюбним народом, який любить свою країну.

Дівчина також поділилася, що її мама народилася в росії, а тато свого часу служив у російському військовому флоті. Усе дитинство Злата провела в Криму, куди до них приїжджали друзі з росії та білорусі, але такого жаху ніхто не міг уявити!

Наприкінці співачка подякувала Збройним Силам України та президентові Зеленському, а також запевнила, що ми ніколи не здамося!

Слава Україні та всьому українському народові!

Більше на тему: Ярославський, Мартиновська, Ектор та інші: шефи України зібрали «кухонні війська» для допомоги військовим та лікарям

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.