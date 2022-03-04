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Нас не треба рятувати: Злата Огнєвіч про російську агресію

04.03.2022

Співачка Злата Огнєвіч засудила підлу російську агресію в Україні. Вона закликала росіян зупинити путіна і заявила, що ніколи не стане рабою його кривавого режиму. Всі подробиці ― далі.

злата огневич

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Як і багато українських артистів, Злата Огнєвіч відкрито засуджує підлий напад на Україну путіна і закликає росіян врятувати себе нарешті від тиранічного кремлівського режиму.

«Нас не треба рятувати! Росія, врятуйте краще себе від убивці, тирана і звіра, поки ще не пізно! ― написала на своїй сторінці в Instagram співачка.

Крім того, Злата Огнєвіч заявила, що Україна ніколи не здасться, адже ми є волелюбним народом, який любить свою країну.

«Я ніколи не буду рабою, я ніколи не розплачуватимуся рублями, я ніколи не буду танцювати під дудку кривавого диктатора, виконуючи його закони і заплющуючи очі на правду. Ми, українці, не такі. Ген свободи тече в нас у крові», ― сказала співачка.

Дівчина також поділилася, що її мама народилася в росії, а тато свого часу служив у російському військовому флоті. Усе дитинство Злата провела в Криму, куди до них приїжджали друзі з росії та білорусі, але такого жаху ніхто не міг уявити!

«Ми ніколи не могли уявити, навіть у найстрашнішому сні, що наші сусіди вирішать натиснути на кнопку і летітимуть ракети, і гинутимуть діти, і українці будуть у страху та жаху ховатися у підвалах і молитися, щоб завтрашній день настав», ― зі сльозами на очах сказала Злата Огнєвіч.

Наприкінці співачка подякувала Збройним Силам України та президентові Зеленському, а також запевнила, що ми ніколи не здамося!

Слава Україні та всьому українському народові!

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