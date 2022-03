Українські кухарі в різних містах готують для військових, лікарів та людей, що не мають доступу до їжі. До ініціативи долучилося багато відомих шефів, які готують їжу у своїх закладах.

Євген Клопотенко готує їжу в ресторані «Сто років тому вперед». Він зазначив, що охочі можуть приєднуватися до роботи, а ресторан має нижній поверх, який у разі потреби можна використовувати як сховок.

Володимир Ярославський на кухні «Chefstable» та «Lucky» разом із Ольгою Мартиновською та своєю командою готує для захисників і медиків із продуктів «Goodwine».

Шеф-кухар ресторану «Alaska» Микола Люлько також разом з командою готує їжу, насамперед для медиків.

Усі шефи кажуть, що їм потрібна професійна допомога від кухарів, а також одноразовий посуд для упаковки.

Окрім того, представники української гастрокультури закликали «Michelin» зупинити роботу експертів у Росії та забрати всі зірки.

